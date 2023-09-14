نفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد صحة ما تم تداوُله عَبْر منصات التواصل الاجتماعي عن وجود عدد من الأراضي داخل حدّ الحرم بمكة المكرمة بتصاريح جاهزة لبناء مساجد عليها.

وأكدت الوزارة أنها هي الجهة الرسمية المخولة لبناء المساجد ومنح التصاريح الخاصة بها في المملكة، محذرة من تداول مثل هذه المعلومات غير الموثوقة من أشخاص ليس لهم صفة رسمية ومن جهات غير موثوقة، مستغلين في ذلك تعاطُف الناس وحبهم لفعل الخير وبناء المساجد، تحت غطاء جمع التبرعات.

وأهابت الوزارة بالجميع ضرورة تحري الدقة والحرص على عدم الانسياق خلف هذه الدعايات والإشاعات، داعية المواطنين والمقيمين للتعاون في إبلاغها ، وكذلك إبلاغ الجهات المختصة عن كل ما من شأنه المساس بالصالح العام.

وأضافت أنها شرعت في إجراءاتها القانونية بالرفع للجهات المعنية لمحاسبة مَن يقف خلف هذه التصرفات غير النظامية لإحالتهم للتحقيق لنيل العقوبات الرادعة لمثل هذه التجاوزات.