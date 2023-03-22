السعودية تعلن جاهزيتها لاستقبال المعتمرين خلال شهر رمضان

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية جاهزيتها لاستقبال المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك عبر جميع منافذ المملكة الدولية.

وأوضحت الجوازات السعودية أنه تم دعم جميع صالات الاستقبال في المنافذ كافة بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على أعلى مستوى لخدمة زوار بيت الله الحرام وتجهيز جميع المنصات بأحدث الأجهزة والتقنيات.

الجوازات تؤكد جاهزيتها لاستقبال المعتمرين خلال شهر رمضان المباركhttps://t.co/W7b7K2PhQk pic.twitter.com/vAtm5p0De2 — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) March 21, 2023

ونوهت الجوازات السعودية إلى أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات عند القدوم لأداء العمرة حتى المغادرة.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت مساء أمس الثلاثاء عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان، مساء الثلاثاء، ليكون اليوم الأربعاء مكمل شعبان، ويوم غدٍ الخميس (23/3/2023) غرة رمضان الأول من رمضان 1444 هـ>