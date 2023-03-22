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Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية تعلن جاهزيتها لاستقبال المعتمرين خلال شهر رمضان

المديرية العامة للجوازات السعودية تعلن جاهزيتها لاستقبال المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك عبر جميع منافذ المملكة الدولية

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السعودية تعلن جاهزيتها لاستقبال المعتمرين خلال رمضان

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية جاهزيتها لاستقبال المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك عبر جميع منافذ المملكة الدولية.

وأوضحت الجوازات السعودية أنه تم دعم جميع صالات الاستقبال في المنافذ كافة بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على أعلى مستوى لخدمة زوار بيت الله الحرام وتجهيز جميع المنصات بأحدث الأجهزة والتقنيات.

ونوهت الجوازات السعودية إلى أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات عند القدوم لأداء العمرة حتى المغادرة.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت مساء أمس الثلاثاء عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان، مساء الثلاثاء، ليكون اليوم الأربعاء مكمل شعبان، ويوم غدٍ الخميس (23/3/2023) غرة رمضان الأول من رمضان 1444 هـ>

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