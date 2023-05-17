فادي طنّوس by فادي طنّوس

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السعودية ثاني أسرع وجهة سياحية نمواً بـ16.6 مليون زائر خلال 2022

فادي طنّوس by فادي طنّوس
السعودية

كشفت بيانات منظمة السياحة العالمية (UNWTO)، اليوم الأربعاء ، أن المملكة العربية السعودية هي ثاني أسرع وجهة سياحية نمواً في العالم.

وشهدت المملكة أن السياحة الدولية تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة في الربع الأول من عام 2023 بإجمالي 64% حيث زار حوالي 7.8 مليون سائح في الأشهر القليلة الأولى من العام ، وفقًا لمنظمة التجارة العالمية.

كما احتلت المملكة المرتبة 13 عالميًا كواحدة من أكثر الدول زيارة من قبل السياح الدوليين في عام 2022 ، حيث تقدمت 12 مرتبة على مؤشر منظمة التجارة العالمية من المركز 25 في عام 2019.

وبحسب البيانات ، بلغ عدد السياح الدوليين الذين زاروا المملكة – لجميع أغراض السفر – 16.6 مليون سائح في عام 2022.

على مؤشر إيرادات السياحة الدولية ، صعدت المملكة العربية السعودية إلى المركز الحادي عشر في عام 2022 ، مقارنة بالمركز 27 في عام 2019.

وقال وزير السياحة أحمد الخطيب في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) ، إن البيانات تأتي نتيجة جهود القيادة لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة العالمية وتحسين مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. .

وأضاف الوزير أن تسهيل إجراءات تأشيرة السفر ، والتخطيط للحملات الترويجية في جميع أنحاء العالم ، وتنوع الوجهات الموجودة داخل المملكة العربية السعودية ، لعبت جميعها دورًا في جعل البلاد وجهة سفر جذابة للسياح.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذه الجهود كلها جزء من خطة الإصلاح الاقتصادي لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 – التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – لتنويع اقتصاد البلاد وتطوير قطاعاتها غير النفطية.

وأكد وزير السياحة أن الوزارة ستواصل التعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص للدفع نحو تحويل المملكة إلى مركز سياحي عالمي.

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