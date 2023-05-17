السعودية ثاني أسرع وجهة سياحية نمواً بـ16.6 مليون زائر خلال 2022

كشفت بيانات منظمة السياحة العالمية (UNWTO)، اليوم الأربعاء ، أن المملكة العربية السعودية هي ثاني أسرع وجهة سياحية نمواً في العالم.

وشهدت المملكة أن السياحة الدولية تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة في الربع الأول من عام 2023 بإجمالي 64% حيث زار حوالي 7.8 مليون سائح في الأشهر القليلة الأولى من العام ، وفقًا لمنظمة التجارة العالمية.

كما احتلت المملكة المرتبة 13 عالميًا كواحدة من أكثر الدول زيارة من قبل السياح الدوليين في عام 2022 ، حيث تقدمت 12 مرتبة على مؤشر منظمة التجارة العالمية من المركز 25 في عام 2019.

وبحسب البيانات ، بلغ عدد السياح الدوليين الذين زاروا المملكة – لجميع أغراض السفر – 16.6 مليون سائح في عام 2022.

على مؤشر إيرادات السياحة الدولية ، صعدت المملكة العربية السعودية إلى المركز الحادي عشر في عام 2022 ، مقارنة بالمركز 27 في عام 2019.

نفخر بالإنجازات المتوالية لقطاع السياحة بالمملكة، الذي نتج عنها تحقيق مراكز متقدمة في قائمة الدول الأكثر استقبالاً للسياح الدوليين، والتقدم في مؤشر إيرادات السياحة الدولية وفقًا لتصنيف @UNWTO مما يساهم في تحقيق مستهدفات المملكة في رفع كفاءة خدمات القطاع وتقديم تجربة سياحية… pic.twitter.com/lb7coZXTcj — وزارة السياحة (@Saudi_MT) May 16, 2023

وقال وزير السياحة أحمد الخطيب في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) ، إن البيانات تأتي نتيجة جهود القيادة لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة العالمية وتحسين مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. .

و يعكس هذا الإنجاز التزام المملكة بتعزيز قطاع السياحة وتطويره من خلال تقديم تجربة سياحية مميزة لكافة ضيوف وطننا الغالي.#السياحة_تطور_مستمر — Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) May 16, 2023

وأضاف الوزير أن تسهيل إجراءات تأشيرة السفر ، والتخطيط للحملات الترويجية في جميع أنحاء العالم ، وتنوع الوجهات الموجودة داخل المملكة العربية السعودية ، لعبت جميعها دورًا في جعل البلاد وجهة سفر جذابة للسياح.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذه الجهود كلها جزء من خطة الإصلاح الاقتصادي لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 – التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – لتنويع اقتصاد البلاد وتطوير قطاعاتها غير النفطية.

وأكد وزير السياحة أن الوزارة ستواصل التعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص للدفع نحو تحويل المملكة إلى مركز سياحي عالمي.