السعودية ثانية الوجهات العالمية لمطار دبي بـ 4,9 مليون مسافر

احتفظت الهند بمكانتها كوجهة أولى لمطار دبي الدولي من حيث عدد المسافرين بإجمالي 9.8 مليون مسافر في عام 2022، ثم جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي 4.9 مليون مسافر، تليها المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة بنحو 4.6 مليون مسافر.

كما تضمنت أيضاً أبرز الوجهات الدولية كل من باكستان بنحو 3.7 مليون مسافر، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي 3 ملايين مسافر، وأخيراً روسيا باجمالي 1,9 مليون مسافر وتركيا بإجمالي 1.6 مليون مسافر، واللتان حققتا انتعاشاً بنسبة 100% من مؤشرات التعافي مقارنة بعام 2019.

أما بالنسبة لأبرز ثلاث وجهات من المدن خلال عام 2022، فتصدرت مدينة لندن القائمة بإجمالي 3 ملايين مسافر، تليها الرياض 2 مليون مسافر، ثم مومباي بـ 1.9 مليون مسافر، متبوعةً بمدينتي جدة ونيوديلهي لتسجل كل منهما 1.7 مليون مسافر.

ويتصل مطار دبي الدولي بأكثر من 229 وجهة من خلال 88 شركة طيران دولية على مستوى 99 دولة.

وقد وصل إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال عام 2022 إلى نحو 66,069 مليون مسافر، بزيادة قدرها 127% على أساس سنوي، ويعود ذلك إلى الارتفاع الكبير في أعداد المسافرين خلال الربع الأخير من العام، والتي بلغت حوالي 19,729 مليون مسافر، بزيادة تقدر بـ67% عن أعداد المسافرين خلال الفترة نفسها من العام 2021.