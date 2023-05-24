أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) حلولاً تمويلية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف تحسين فرص الحصول على التمويل لروّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام.

وذكر بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه أن ذلك جاء في إطار توقيع “مدن” وشركة صكوك المالية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتوفير حلولٍ تمويلية تتسم بالديناميكية والتنافسية والشمولية، وتكون موائمة لتعزيز قدرات المصانع على تحقيق النمو المستهدف، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية تحقيقًا لبرامج رؤية السعودية 2030، وتماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ “مدن” المهندس ماجد بن رافد العرقوبي أن هذه الشراكة تأتي في إطار مبادرات “مدن” لتعزيز الاستدامة المالية للقطاع الخاص واستقرارها، وتوفير برامج المساعدة الفنية لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بوصفها أحد الأذرع الرئيسة لدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف العرقوبي أن هذه الحلول تستهدف تحفيز إنتاجية المصانع في واحات “مدن” وتهيئة الفرص الاقتصادية، وتوجيه طاقات الشباب للمشروعات المُبتكرة ذات النمو المرتفع؛ من خلال اعتماد حلولٍ أكثر تقدماً تستند على دراسات ائتمانية تُساعد بشكل فعَّال في عمليات إدارة المخاطر وخفض التكلفة.

ووفقًا لمذكرة التفاهم؛ يستفيد شركاء “مدن” من حلول مالية متنوعة بآجال “قصيرة، ومتوسطة، وطويلة” ذات جداول سداد مرنة تُسهم في زيادة كفاءة التحصيل، بالإضافة إلى سرعة وسهولة إجراءات التمويل حيث يتم العرض التمويلي خلال ثلاثة أيام عمل من وقت التقديم على المنصة الإلكترونية للشركة.

وتُقدم الشركة عبر منصتها الإلكترونية حلولاً تمويلية متنوعة مثل “تمويل رأس المال العامل، والمشاريع الرأسمالية طويل الأجل لتعظيم الأصول، والمشاريع التشغيلية لإدارة التدفقات النقدية”، مع توفير السيولة المالية للمشاريع القائمة حتى 30 مليون ريال (8 مليون دولار) وفقاً لآلية العمل الخاصة بالمنصة، وحسب الدراسات الائتمانية لكل مشروع، ما يعمل على تعظيم الأثر الاقتصادي للمشاريع الصناعية ويعزز سلاسل الإمداد.

وتقدم “مدن” عدداً من الحلول التمويلية مثل “أرض وقرض” و”مصنع وقرض”، و”أرض وقرض لوجستي” بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، ومنتج “أُسُس” مع بنك التنمية الاجتماعية الحكومي بهدف دعم تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بمدنها الصناعية.

وتتولى “مدن” منذ العام 2001 تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذْ تشرف حالياً على 36 مدينة صناعية في أنحاء المملكة تضم أكثر من 4 آلاف مصنع منتج وتحت الإنشاء والتأسيس، بجانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، كما تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص وتمكين دور المرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.