السعودية، تونوموس المحفز التكنولوجي في مشروع نيوم

بقلم: ماثيو أملوت

تصوير : راجيش راجاف

يكشف جوزاف برادلي، الرئيس التنفيذي لشركة “تونوموس“، كيف يعمل الذكاء الاصطناعي على إضفاء الطابع الديمقراطي وإحداث ثورة في الابتكار.

“تعلم التفكير”.

كان هذا الإعلان البسيط ظاهرياً محور مقابلة لـ “أريبيان بزنس” استمرت ساعة مع جوزاف برادلي، الرئيس التنفيذي لشركة “تونوموس” Tonomus، الذراع التكنولوجي لمشروع “نيوم” المستقبلي في المملكة العربية السعودية.

تصف “تونوموس” نفسها بأنها مركز “للمحفزات ذات الرؤية”، وهي مكلفة بمهمة ربما تحسد عليها تتمثل في قيادة التكنولوجيا وراء أحد أكثر المشاريع إثارة في العالم. وهكذا، عندما نلتقي، فإن التوقعات هي أن يتصف برادلي بالحذر المماثل الذي نتوقعه من المستقبليين.

ولعقود من الزمان في هذه المرحلة، أخبر القادة طلاب المستقبل أن كل ما يحتاجون إليه هو “تعلم البرمجة”، ورفد الجامعات والكليات والمعاهد بالطلاب الذين يقومون بالبرمجة بحماسة. بدلاً من ذلك، يقول برادلي ، إنهم بحاجة إلى “تعلم التفكير”.

يقول برادلي: “عليك أن تتبع شغفك. أنا لا أقول إن مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات خاطئة، لكنني أخبر كل هؤلاء الأطفال، وهم متخصصون في العلوم الإنسانية ومتحمسون لاختصاصاتهم، أنهم بدلاً من ذلك بحاجة إلى دراسة التكنولوجيا أمر خاطئ “.

“[تخصصات العلوم الإنسانية] سيكون لها الكلمة الأخيرة، لأن قدرتها على تشكيل الأسئلة والتفكير في العالم بشكل مختلف، ستخلق الفرص الوظيفية. فجأة، سيصبح شريط البحث أعظم هدف تعادل شهده العالم على الإطلاق”.

بالنسبة للسياق، جرت محادثتنا في الوقت الذي أصبحت فيه العناوين الرئيسية مليئة بالقصص حول كيفية وقوف الوظائف والنظام الاقتصادي العالمي ككل على حافة الاضطراب نتيجة لتقنية “تشات جي بي تي” وتقنيات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

وفي حين أن برادلي لا يرفض تماماً تأثير الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أنه، على سبيل المثال، “سيتم تحدي النظام التعليمي بأكمله” ، إلا أنه لا يقتنع أيضاً بالهلاك.

“نخشى دائماً ما لا نفهمه … السبب في أن أكبر معادل منفرد في تاريخ البشرية هو الكتابة في شريط البحث هذا لأنه إذا كنت تستطيع التفكير فيه، يمكنك تنفيذه. هذا أمر مدمر للغاية”.

وفي الواقع، في حين أن البعض قد دق أجراس الإنذار حول ما قد يعنيه الذكاء الاصطناعي بالنسبة لبعض المهن، يعتقد برادلي أنه بدلاً من ذلك من المرجح أن “تطلق التكنولوجيا العنان لثروة جديدة كاملة من الفرص”. باستخدام “آيفون” كمثال، يقول إن اختراع الهاتف الذكي لم يكن يتعلق فقط بالهاتف نفسه ولكن التطبيقات نفسها التي ولدت الصناعات المجاورة.

“يحب الناس أن يقولوا إن الذكاء الاصطناعي سيؤثر على الوظائف. توقف عن ذلك. أنت بحاجة إلى إيجاد طريقة لإحاطة فجوة الإنتاجية”.

نظراً لأن الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر اندماجاً في المنتجات التكنولوجية التي يستخدمها المستهلكون اليوميون، فسوف “يرفع مستوى المشاركة إلى شيء لم يسبق له مثيل من قبل، وهذا شيء عميق للغاية. لكن لا تخطئوا في ذلك، إنها إعادة توزيع، وهذا ما يخشاه الناس”.

“بشكل عام ، إنها إيجابية صافية، لكن لا تخطئ في أنها إعادة توزيع”.

مركزية الإنسان

“تونوموس” هي أول شركة تابعة لشركة “نيوم”، وهي منطقة في المملكة العربية السعودية تبني مستقبلاً تغذيه قوة التكنولوجيا المعرفية

يشارك برادلي في شركة “تونوموس” في قيادة “وجهة نظر إيجابية قوية للعالم”.

ومع ذلك، في حين أن التكنولوجيا كانت مفيدة بشكل واضح في تطوير التجربة البشرية العالمية، لم تكن جميع المنتجات إيجابية بشكل واضح – لا سيما عندما يتعلق الأمر بقضايا الثقة والأمن الرقمي.

ومن أجل مواجهة هذه المشاكل الحقيقية للغاية، سعت “تونوموس” إلى “إنشاء روابط جديدة مع الناس في نهج يركز على الإنسان”. ويأخذ برادلي هذا الشعور إلى أبعد من ذلك، مشيراً إلى أن بنية معتقدات تونوموس الأساسية “تتمحور حول الإنسان”.

ومع ذلك ، فإن شرح ما يعنيه هذا أكثر تعقيداً، ويتضمن حل ما يشير إليه برادلي باسم “نموذج السعادة”. يقول: “يمكن للآلات أن تحسن من أجل الكفاءة، لكنها لا تستطيع التحسين من أجل السعادة، والإجابة الفعالة ليست دائماً الإجابة الصحيحة للبشر”.

وفي عالم برادلي، يعد الذكاء الاصطناعي أداة حاسمة في الإجابة على نموذج السعادة واحتضان التركيز البشري. لكن القيام بذلك يتطلب إجراء محادثة مفتوحة حول استخدام الذكاء الاصطناعي، بدلاً من “دفعها تحت الأرض”.

“أود أن أقول إن وجهة النظر الأكثر استنارة هي إبقاء المحادثة مفتوحة وشاملة، حيث تنتمي، والسماح للناس بالقدرة على تقديم مدخلات، لأن هذا هو المكان الذي يتعين على البشر فيه البقاء في المركز والتحكم في المحادثة”، كما يشرح برادلي.

وفي حين رفض برادلي تسمية أي شركات أو منتجات فشلت في إبقاء البشر في قلب المحادثة، إلا أنه يقدم نصيحة لقادة التكنولوجيا والأعمال هناك.

يقول : “المستهلكون هم حكم لا هوادة فيه ووحشي بشأن ما إذا كانوا راضين أم لا. سيقولون لك على الفور، سيصوتون بدولاراتهم … إذا لم تكن لديك ثقة، فلن تحصل على أي بيانات. لا توجد بيانات تعني عدم وجود قيمة. الأمر بهذه البساطة. إذا انتهكت هذه الثقة، يمكنك وضع علامة X كبيرة على الحصول على أي بيانات ويمكنك وضع علامة X كبيرة في محاولة لخلق قيمة”.

مشروع للعالم

شراكات عالمية لتونوموس

كان هناك وقت كانت فيه الكلمة الطنانة لصناعة البناء في ذلك الوقت هي المدن الذكية، حيث وعد المطورون في كل مكان بضخ التكنولوجيا في حياة المدينة لتحقيق مكاسب غامضة وسريعة الزوال حتى الآن.

ويوضح برادلي أن هذا الاتجاه تم تحديده من خلال “المعلومات في الوقت الفعلي”، لكنه تحطم بسبب ظهور وباء “كوفيد-19″، والتي علمت المجتمع بدلاً من ذلك أن “الوقت الفعلي قد فات الأوان”.

ويضيف: “ما نحتاج إلى التحدث عنه هو عدم إخبارك بما يحدث، ولكن ما سيحدث، وماذا تفعل بعد ذلك … أول شيء هو جعل النظام أكثر استباقية وتنبؤية، أو بالأحرى معرفي. في النهاية هذا يعني أننا نريد تقليل الاحتكاك في حياتك، ونريد أن نسمح لك باستعادة المزيد من الوقت في حياتك”.

في هذه المرحلة، يتحول حديثنا بشكل غير مفاجئ إلى التطورات المثيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في تطوير مشروع نيوم العملاق. برادلي، الرجل الذي يصفه ملفه الشخصي بأنه “مستقبلي تطبيقي، مؤلف، مطور مدينة معرفي”، موجود في عنصره هنا.

يقول برادلي : “يتم بناء نيوم في المملكة العربية السعودية كمشروع للعالم. ولكن، إذا كنت تريد أن تكون للعالم، فأنت بحاجة إلى إنشاء منتجات وحل المشكلات والحلول التي تصدر، وهذا هو هدف تونوموس، شركة التكنولوجيا التابعة لشركة نيوم”.

ومع ذلك، فإن هذه الطموحات السامية تتطلب استثمارات وأعمالاً كبيرة، وهو أمر لم تتراجع عنه المملكة العربية السعودية حتى الآن. على وجه التحديد ، تقوم “تونوموس” ببناء شبكة مستقبلية من مراكز البيانات فائقة الحجم لتكنولوجيا الهاتف المحمول المدعومة بالطاقة المتجددة باستخدام بنية بيانات مشتركة.

يشرح برادلي : “هذا الأساس مهم للغاية لأنك تريد أن يكون لديك بيئة من الهواء الرقمي. ما أعنيه بذلك هو أنه عندما تدخل إلى مبنى، لا تقلق بشأن ما إذا كان هناك أكسجين، فأنت تتنفس فقط ما تحتاجه. حسناً، إذا كنت ترغب في إنشاء بيئة تعزز الذكاء الاصطناعي، فلا داعي للقلق بشأن ما يجب القيام به. لديك اتصال”.

وتمثل “نيوم” نقلة نوعية في التصميم والتكنولوجيا وعملية التفكير التي تكمن وراء بناء مدينة، ولكن في النهاية، بالنسبة لبرادلي، يظل المشروع يدور حول وضع البشر أولاً.

ويقول : “يعود التعريف الحقيقي للمدينة المعرفية إلى كونها تتمحور حول الإنسان … نحن لسنا مرتبطين بفكرة إضافة البرامج والتكنولوجيا إلى شيء ما من أجل البرمجيات والتكنولوجيا، وبدلاً من ذلك نطرح السؤال، هل يزيل الاحتكاك بالفعل؟”

مستقبل “وحشي”

لا يزال برادلي يركز على الموظفين باعتبارهم محركات التغيير في المؤسسات. في الواقع، في مرحلة ما، يجادل بأن القادة بحاجة إلى التركيز على رعاية الموظفين إذا كانوا يطاردون نجاح الأعمال.

“الأمر بسيط للغاية. أنت تعتني بموظفيك ، وموظفوك يعتنون بعملائك ، وعملاؤك يقودون الشؤون المالية”، كما يقول برادلي.

ومع ذلك، لكي ينجح الموظفون في ذلك، سيكون استخدام التكنولوجيا أمراً بالغ الأهمية، كما يوضح برادلي.

ببساطة، سيحدد العملاء “ما هو الصواب وما هو الخطأ في غمضة عين. إذا لم يكن لديك ذلك متأصلاً في نظامك، وإذا لم يكن لديك موظفون متمكنون، وإذا لم يفهموا ما يحدث ولم الذكاء الاصطناعي يقدمون المعلومات الصحيحة، فسيكون الأمر قاسياً”.

مقابلتنا لا تنتهي عند هذا الحد. مع انتهاء وقتنا قريباً، يستخدم برادلي اللحظات الأخيرة للتحدث ليس عن التكنولوجيا، ولا أهمية الذكاء الاصطناعي لمستقبل العالم، ولكن بدلاً من ذلك عن أهمية الثقافة.

ويقول: “لقد أخذنا الأمر على محمل الجد بشأن ثقافتنا، وحول كيفية الابتكار، والتأكد من أننا نعتني بموظفينا. إنهم يعتنون بعملائك ويهتمون بأمورك المالية، وليس العكس”.