السعودية توقّع اتفاقية للتعاون الدفاعي مع بريطانيا

عقد وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونظيره البريطاني بين والاس اجتماعاً في مقر وزارة الدفاع البريطانية، جرى خلاله استعراض العلاقات الإستراتيجية والتاريخية بين البلدين.

وبحث الوزيران أوجه التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المُشترك، وتطورات الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي.

سمو #وزير_الدفاع ووزير الدفاع البريطاني يستعرضان العلاقات الثنائية ويوقعان خطة التعاون الدفاعي بين البلدين.https://t.co/cd7to4U954 pic.twitter.com/fFh2jT87hE — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) December 13, 2022

ووقع الطرفان على اتفاقية للتعاون الدفاعي تهدف إلى:

تطوير قدرات وزارة الدفاع السعودية

توطين الصناعات العسكرية

تعزيز الشراكة بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر أن اتفاق التعاون مع السعودية ركيزة هامة لدعم الأمن المشترك والإقليمي.

Today Defence Secretary @BWallaceMP hosted HRH Prince Khalid bin Salman, the Minister for Defence of Saudi Arabia.



Building on the long-standing UK-Saudi relationship, they signed a new defence agreement as part of a shared commitment to security.



➡️ https://t.co/WYyLR1DbOL pic.twitter.com/AAePqdVY3T — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 13, 2022