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السعودية توقّع اتفاقية للتعاون الدفاعي مع بريطانيا

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عقد وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونظيره البريطاني بين والاس اجتماعاً في مقر وزارة الدفاع البريطانية، جرى خلاله استعراض العلاقات الإستراتيجية والتاريخية بين البلدين.

وبحث الوزيران أوجه التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المُشترك، وتطورات الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي.

ووقع الطرفان على اتفاقية للتعاون الدفاعي تهدف إلى:

  • تطوير قدرات وزارة الدفاع السعودية
  • توطين الصناعات العسكرية
  • تعزيز الشراكة بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي

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وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر أن اتفاق التعاون مع السعودية ركيزة هامة لدعم الأمن المشترك والإقليمي.

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