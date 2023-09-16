السعودية.. توقيف 134 مواطنا ومقيما بتهم الرشوة وغسل الأموال والفساد

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية “نزاهة”، مباشرة عدد من القضايا الجنائية والإدارية في الآونة الأخيرة من بينها غسل الأموال والفساد.

وأسفرت هذه القضايا عن توقيف 134 سعوديا ومقيما يعملون في عدد من الوزارات يأتي في مقدمتها الدفاع والداخلية والعدل بتهم الرشوة وغسل الأموال.

وقامت “نزاهة” بـ 3452 جولة رقابية خلال شهر صفر 1445هـ، بالتحقيق مع 340 مشتبها به من ضمنهم موظفون في وزارات الداخلية والدفاع والعدل والصحة والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر صفر 1445 هـ pic.twitter.com/5XY7WLHLkG — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) September 16, 2023

وتم إيقاف 134 مواطنا ومقيما، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير، وجار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء.