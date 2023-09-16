محمد علي by محمد علي

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السعودية.. توقيف 134 مواطنا ومقيما بتهم الرشوة وغسل الأموال والفساد

محمد علي by محمد علي
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية تكشف قضايا فساد
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية تكشف قضايا فساد

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية “نزاهة”، مباشرة عدد من القضايا الجنائية والإدارية في الآونة الأخيرة من بينها غسل الأموال والفساد.

وأسفرت هذه القضايا عن توقيف 134 سعوديا ومقيما يعملون في عدد من الوزارات يأتي في مقدمتها الدفاع والداخلية والعدل بتهم الرشوة وغسل الأموال.

وقامت “نزاهة” بـ 3452 جولة رقابية خلال شهر صفر 1445هـ، بالتحقيق مع 340 مشتبها به من ضمنهم موظفون في وزارات الداخلية والدفاع والعدل والصحة والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وتم إيقاف 134 مواطنا ومقيما، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير، وجار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء.

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