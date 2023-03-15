رفضت السلطات السعودية إدخال 5044 صندوقاً من الكمأ (الفقع) يزن 12 ألف و238 كغم وردت عبر منفذ الحديثة الحدودي مع الأردن خلال شهر.

وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة رفضت دخول عدد من إرساليات الكمأ إلى السعودية، تبيَّن عليها وجود نمو فطري وتعفن منتشر، كما حررت مخالفة على المستوردين؛ لتداولهم منتجًا غذائياً ملوثاً.

وأكدت الهيئة أنها تقوم أيضًا بإجراء التحاليل المخبرية للمبيدات والمعادن والإشعاعات والتحاليل اللازمة المعتادة في مثل هذه الحالة.

ويعمل مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء في المنافذ البرية والبحرية والجوية على معاينة الإرساليات وتدقيق الشهادات والمستندات المرافقة للإرساليات، والتأكد من دقتها ومطابقتها الواقع الفعلي للإرسالية، وإجراء الفحص الفيزيائي؛ للتأكد من مطابقة الأصناف اللوائحَ الفنيةَ والمواصفاتِ القياسيةَ، ووجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، بالإضافة إلى إحالة الأصناف التي يرى المفتش ضرورة إرسالها إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية.

ونصحت الهيئة باستهلاك الكمأ خلال عشرة أيام بعد استخراجه من الأرض، وعدم حفظه فترات طويلة عبر السلق أو التجميد؛ حفاظًا على قوامه ونكهته، إضافةً إلى إزالة المناطق سوداء اللون، وتنظيفه من التربة جيدًا عند التحضير، وشطفه بالماء الجاري وتجفيفه.

الفقع في السعودية

ويبلغ الفقع في السعودية أسعاراً باهظة تصل لمئات الريالات للكيلو غرام الواحد.

وكانت هيئة فنون الطهي السعودية أطلقت خلال الأسبوع الأول من مارس/آذار الجاري مهرجان الفقع في نسخته الثانية، في مستشفى عرقة بالرياض، وأكد مراسل قناة “الإخبارية” السعودية أن أسعار الفقع (الكمأة) في أخر أيام مهرجان الفقع لا تزال مرتفعة وأن سعر بعض أنواعها وصل إلى أكثر من 600 ريال (160 دولار) للكيلو الواحد.

وذكرت تقارير سابقة أن أسعار الفقع في المملكة سجلت بين 200 – 300 ريال للكيلو جرام الواحد لأرخص أنواعه.