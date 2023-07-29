السعودية توفر 1,6 مليون وظيفة في القطاع السياحي

قال محمد بشناق، وكيل وزارة السياحة لتنمية القدرات البشرية في السعودية، إن الوزارة لديها خطة تهدف إلى توفير 1.6 مليون وظيفة في القطاع السياحي بحلول عام 2030.

وكيل وزارة السياحة لتنمية القدرات البشرية محمد بشناق: الوزارة لديها خطة تهدف إلى توفير 1.6 مليون وظيفة في القطاع السياحي بحلول عام 2030@Saudi_MT pic.twitter.com/EXqS3jDXIm — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 28, 2023

وأضاف بشناق خلال لقاء مع قناة العربية، “أطلقنا عام 2020 برنامج «أهلها»، والذي تضمَّن أكثر 90 برنامجاً تدريبياً مختلفاً حصل خلاله السعوديون والسعوديات على نصف مليون فرصة تدريبية خلال 3 سنوات. واحتفلنا مؤخراً بـ 198 قائداً في قطاع السياحة حصلوا على الماجستير التنفيذي للبرنامج خلال العام الماضي، ونؤمن بأن التوطين في القطاع السياحي يجب أن يبدأ بتجويد وظائف القطاع ومن المناصب القيادية العليا والسعوديون أهل لذلك”.