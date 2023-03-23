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Posted inأخبار أريبيان بزنسمجتمع

السعودية توفر تقنية لتعريف المصلين بنقاط الازدحام في المسجد النبوي

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أتاحت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي خدمة تقنية لتعريف المصلين بحالة ازدحام المصليات في المسجد النبوي وساحاته، قبل قدومهم خلال أوقات الصلوات والإفطار.
وتساعد خدمة “حالة إشغال المصليات في المسجد النبوي” المتاحة باللغات العربية والإنجليزية والأوردية، قاصدي المسجد النبوي في معرفة حالة الطاقة الاستيعابية في كافة أنحاء المسجد قبل القدوم للصلاة فيه، والتأكد بشكل لحظي من الطاقة الاستيعابية في الأماكن المخصصة للصلاة في 12 موقعاً داخل المسجد النبوي، وفي التوسعات الشرقية والغربية والشمالية, وللنساء في الجهات الشرقية والغربية داخل المسجد وفي الساحات الشرقية والغربية والشمالية، والساحات الغربية الجديدة، وفي السطح، وتظهر الخدمة المتاحة عبر الرابط : eserv.wmn.gov.sa/e-services/prayers_map للمستفيد حالة إشغال المصليات بأربعة ألوان تظهر حالة الإشغال بين متاح أو مزدحم أو ممتلئ أو غير متاح، بما يعزّز جهود تنظيم الحشود قبل وبعد انقضاء الصلوات، وانسيابية دخول وخروج المصلين في أرجاء المسجد النبوي والساحات، وتفعيل الخطط التشغيلية الميدانية لتنظيم الحشود خلال أوقات الذروة.
وتجسّد الخدمة الإلكترونية جانباً من المبادرات التي هُيّئت لخدمة المصلين والزائرين وتسهيل وصولهم إلى الحرمين الشريفين، وإشراكهم في تفعيل منظومة الخدمات المقدمة خلال شهر رمضان المبارك.

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