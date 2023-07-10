السعودية تعتمد توطين عقود التشغيل والصيانة عبر منصة قوى

كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، اليوم الإثنين، عن قرار اعتماد توطين عقود التشغيل والصيانة كخدمة إلكترونية عبر منصة قوى الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة العربية السعودية.

وقال الوزير أحمد سليمان الراجحي، في تغريدة بموقع تويتر إنه “دعماً لزيادة فرص مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتحفيزاً لنمو القطاعات الحيوية؛ أصدرنا اليوم قراراً باعتماد #توطين_عقود_التشغيل_والصيانة كخدمة إلكترونية، ضمن خدمات منصة قوى؛ بهدف متابعة توطين تلك العقود في الجهات الحكومية، والتأكد من التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة”.

دعماً لزيادة فرص مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتحفيزاً لنمو القطاعات الحيوية؛ أصدرنا اليوم قراراً باعتماد #توطين_عقود_التشغيل_والصيانة كخدمة إلكترونية، ضمن خدمات منصة "قوى"؛ بهدف متابعة توطين تلك العقود في الجهات الحكومية، والتأكد من التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة. — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) July 10, 2023

وتهدف الخدمة، إلى متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، ومدى التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة في تلك العقود، وكذلك دعم جهود الوزارة الهادفة إلى زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، سيطبق القرار على جميع المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية والمنشآت التي تساهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 51 بالمئة، ويشمل عقود التشغيل والصيانة، ونظافة المدن، وتشغيل وصيانة الطرق، والإعاشة، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات، ويُلزم القرار المنشآت التي لديها عقود تشغيل وصيانة مع الجهات العامة، برفع بيانات هذه العقود على منصة “قوى” الإلكترونية من خلال خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة.

وسيتم تطبيقه على ثلاث مراحل حسب أحجام المنشآت، وستكون المرحلة الأولى للمنشآت العملاقة ابتداءً من 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، والمرحلة الثانية للمنشآت الكبيرة ابتداءً من 1 يونيو/حزيران 2024، فيما ستكون المرحلة الثالثة على جميع المنشآت الأخرى ابتداءً من 1 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وتعتبر منصة “قوى” الواجهة الرئيسة لقطاع العمل وتهدف إلى تنظيم ومتابعة جميع التعاملات بين مختلف أطراف المنظومة من موظفين ومنشآت حكومية وخاصة، بطريقة مؤتمتة وفورية دون الحاجة إلى تعاملات ورقية، كما ترافق رحلة المنشأة من التأسيس والنمو وحتى التوسع، وكذلك رحلة الموظف منذ أول وظيفة وحتى التقاعد، عبر عدد من الخدمات والأدوات التي تصنع قيمة.