السعودية توطن 5 مهن كبرى ومتشعبة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الأحد، عن توطين مجموعة جديدة من المهن والأنشطة شملت مهن إدارة المشاريع والمشتريات والمبيعات ومنافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن في عموم المملكة العربية السعودية.

وشمل التوطين منافذ أنشطة التزيين والخياطة النسائية على أن يتم ذلك على عدة مراحل لتوفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعلن عن توطين مجموعة جديدة من الأنشطة والمهن في المملكة ودخول أخرى حيز التنفيذ. pic.twitter.com/byFa5BiAlY — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) April 2, 2023

وشمل توطين مهن إدارة المشاريع: مدير إدارة المشاريع، وأخصائي إدارة مشاريع، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وسينفذ القرار على مرحلتين؛ الأولى بنسبة 35 بالمئة والثانية بنسبة 40 بالمئة من إجمالي عدد العاملين في المنشأة التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر؛ وأن يكون الحد الأدنى للأجور 6 آلاف ريال (1600 دولار).

وتم توطين مهن المشتريات بنسبة 50 بالمئة للمنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر في مهن المشتريات، وتوطين مهن المبيعات 15 بالمئة للمنشآت التي يعمل بها خمسة عاملين فأكثر في مهن المبيعات، وتشمل مهن المشتريات كل من مدير مشتريات، ومندوب مشتريات، ومدير عقود، وأخصائي توريد العلامات التجارية الخاصة، وأخصائي مناقصات.

وتشمل مهن المبيعات كل من مدير مبيعات، ومدير المبيعات الداخلية وخدمات الزبائن، وأخصائي براءة الاختراع، وخبير مبيعات تسويق، وبائع آلات طابعة واستنساخ، وبائع حاسبات، ومندوب مبيعات، ومدير مبيعات تجزئة، ومدير مبيعات جملة، وأخصائي تجاري، وأخصائي مبيعات.

وتم توطين 14 نشاطاً في منافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل، بالإضافة إلى توطين منافذ تقديم خدمات التزيين والخياطة النسائية بشكل كامل للوظائف الإدارية في جميع المنشآت.

ويشترط وجود عاملة سعودية واحدة في المهن الفنية للمنافذ التي يعمل بها عشرة عاملات فأكثر في المهن الفنية وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

المرحلة الثانية لتوطين أنشطة البريد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أيضاً، عن بدء تطبيق المرحلة الثانية لتوطين أنشطة البريد ونقل الطرود وبدء تطبيق توطين قطاع الأجهزة الطبية لمرحلته الثانية ابتداء من تاريخ 10 / 09 / 1444هـ الموافق 1 أبريل/نيسان 2023، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لتوطين هذه المهن والأنشطة.

ويشمل توطين أنشطة البريد ونقل الطرود قصر مهنة الرؤساء التنفيذيين على السعوديين، وتوطين مهن المستوى الأول من الإدارة العليا 60 بالمئة في جميع المنشآت المرخصة من قبل الجهة الإشرافية لممارسة أنشطة البريد ونقل الطرود، وذلك بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل.

وشملت المرحلة الثانية من توطين قطاع الأجهزة الطبية توطين مهن المبيعات والدعاية والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية 80 بالمئة وتوطين المهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية 50 بالمئة بالتعاون مع وزارة الصحة، ويسري القرار على جميع المنشآت العاملة في أنشطة الأجهزة والمستلزمات الطبية.

دعم للقطاع الخاص المساند للتوطين

أكدت وزارة الموارد البشرية أنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها في توظيف السعوديين، والاستفادة من برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

وكانت الوزارة أصدرت أدلة إجرائية توضح تفاصيل توطين المهن والأنشطة وآليات تنفيذها، وشددت على ضرورة تقيد المنشآت بالقرارات تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.