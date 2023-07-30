السعودية توطن صناعة القناع 95 N

وقّعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في السعودية اتفاقية لتوطين صناعة ونقل معرفة منتج قناع عالي الكفاءة 95 N، بالشراكة مع شركة نوبكو الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وشركة عناية، والجهات الحكومية المستفيدة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن الاتفاقية ستسهم في إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 24 مليون ريال خلال 5 سنوات لمدة الاتفاقية المحددة؛ وذلك تحقيقاً لأهدافها الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز الأمن الصحي وتقوية سلاسل الإمداد.

تنميةً للمحتوى المحلي وتعزيزا للأمن الصحي؛ تم توقيع اتفاقية توطين صناعة ونقل معرفة منتج قناع عالي الكفاءة N95 وذلك ضمن مساعي الهيئة إلى تعظيم الفائدة التنموية من القوة الشرائية الوطنية، ورفع نسبة #المحتوى_المحلي وتعظيم أثره في الاقتصاد الوطني. pic.twitter.com/5FlnjgsIAe — هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية (@LCGPA_SA) July 30, 2023



وأضاف السماري أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مساعي الهيئة إلى تعظيم الفائدة التنموية من القوة الشرائية الوطنية، ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاع الخاص، وتشجيع المصانع المحلية للتوجه نحو أسواق التصدير، كذلك نقل تقنيات جديدة للمملكة، مشيراً إلى أنها ستساهم بشكل كبير في خلق وظائف جديدة في السوق المحلي، وتمكين المصانع من التوسع وزيادة قدراتها الإنتاجية.

وأعرب عن شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية التي شاركت في العمل على الاتفاقية، وتمثَّلت في الجهات الصحية ذات العلاقة، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وشركة نوبكو.