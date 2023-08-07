السعودية وتركيا تتفقان لتوطين صناعة الطائرات المسيرة

اتفقت المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية على توطين صناعة الطائرات المسيرة العسكرية في المملكة والتي تشتهر تركيا بصناعتها على مستوى العالم.

وذكرت وزارة الدفاع السعودية أنه برعاية الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الدفاع، وقعت في الرياض اليوم (أمس الأحد) اتفاقية ومذكرتا تفاهم بين عدد من الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية، وشركات دفاع تركية لتوطين صناعة الطائرات المسيَّرة والأنظمة المكونة لها داخل المملكة.

برعاية سمو #وزير_الدفاع؛ توقيع اتفاقية ومذكرتي تفاهم بين الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية، وشركات الدفاع التركية، لتوطين صناعة الطائرات المسيَّرة والأنظمة المكونة لها داخل المملكة.https://t.co/tLYXgL4il6 pic.twitter.com/CHGF1j9iQg — وزارة الدفاع (@modgovksa) August 6, 2023

وتأتي الاتفاقية ومذكرتا التفاهم استكمالًا لعقدي الاستحواذ اللذين وقعتهما وزارة الدفاع قبل نحو أسبوعين مع شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية، والذي يهدف إلى رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية.

ووقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة؛ صندوق الثروة السيادي للسعودية، خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، اتفاقية التوطين لشركات المجموعة مع شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية، والتي تستهدف تصنيع الأنظمة الإلكترونية، والقطع الميكانيكية، وهياكل الطائرات باستخدام المواد المركبة والتصنيع والاختبارات النهائية للطيران، إلى جانب تقديم خدمات التدريب والإسناد.

ووقع اتفاقية التوطين من جانب الشركة السعودية للصناعات العسكرية رئيسها التنفيذي المهندس وليد بن عبد المجيد أبو خالد، ومن جانب شركة بايكار رئيسها التنفيذي البروفيسور خلوق بيرقدار.

كما وقعت الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية (NCMS)، مذكرتي تفاهم مع شركة أسلسان التركية، وشركة روكتسان التركية لتوطين صناعة الذخائر والمستشعرات البصرية لمنظومة الطائرات المسيرّة وتصنيعها داخل السعودية.

وقال مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري إن اتفاقية التوطين ومذكرتي التفاهم تترجم الجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة الدفاع بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية كجهة مشرّعة لقطاع الصناعة العسكرية، والهيئة العامة للتطوير الدفاعي المعنية بتحديد أهداف وأنشطة البحث والتطوير والابتكار في مجالات التقنية والأنظمة الدفاعية؛ وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتوطين ما يزيد عن 50 بالمئة من إجمالي الإنفاق العسكري.

ونوّه بأن هذه الاتفاقية ومذكرتي التفاهم ستسهم في تطوير قدرات التوطين داخل المملكة، من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية، مما سيعزز القدرات المحلية ويخلق فرصاً وظيفية للشباب السعودي.

حضر مراسم التوقيع من الجانب السعودي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ومحافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، ومساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك