السلطات السعودية توصي المعتمرين بآداب التصوير

أوصت وزارة الحج والعمرة السعودية، ليل أمس السبت، المعتمرين بآداب التصوير في الحرمين الشريفين.

وقالت في تغريدة عبر تويتر “في الحرمين الشريفين، نُراعي قدسيّة المكان، لذا نتحلّى بآداب التصوير، ونحفظ حقوق الآخرين.

– عدم الانشغال به عن العبادة

– عدم التوقف والتسبب في الازدحام

– عدم إظهار الآخرين دون استئذانهم”.

وانتشرت أنباء خلال الأيام الماضية تزعم أن السلطات السعودية ستمنع التصوير في الحرم المكّي خلال شهر رمضان الجاري بسبب انتشار المقاطع الدعائية المصورة في هذا المكان الذي يُعتبر الأكثر قداسة عند المسلمين.

وانتشرت تلك الشائعة عقب تعميم أصدره وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، يوم 3 مارس/آذار الماضي، إلى كافة فروع الوزارة بضرورة تهيئة المساجد والجوامع لما يخدم المصلين، وذلك ضمن استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444 هـ (رمضان 2023)، وتضمن التعميم “التقيد بالتوجيهات الصادرة بشأن ضوابط تركيب الكاميرات في المساجد، وعدم استخدامها لتصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلوات، وعدم نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها”، دون أن تصدر أي توضيحات من الوزارة أو جهة رسمية تنوبها.

وأرسل أريبيان بزنس، يوم الخميس الماضي، استفساراً إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لكن لم يتلق حتى الآن أي رد.

وأظهر مقطع فيديو بثته قناة “الإخبارية” السعودية، يوم الجمعة الماضي؛ ثاني أيام شهر رمضان المبارك، الزائرين وهم يلتقطون صوراً تذكارية في الحرم النبوي دون أن يعترض على تصويرهم أي أحد.

وعنونت الفيديو الذي جاء ضمن تغريدة عبر تويتر “الحرم النبوي.. ازدحام للزائرين وهم يلتقطون الصور التذكارية في الروضة الشريفة”، وهو ما ينفي صحة الأبناء التي زعمت في أوقات سابقة إن السلطات السعودية ستمنع التصوير في الحرم المكي والحرم النبوي خلال شهر رمضان المبارك الذي بدأ يوم الخميس الماضي.

فيديو | "صلّوا على من كان النُور يعلوه"..



الحرم النبوي.. ازدحام للزائرين وهم يلتقطون الصور التذكارية في الروضة الشريفة#الإخبارية pic.twitter.com/sJzMqSsfcM — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 24, 2023