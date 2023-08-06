السعودية: إلزام توحيد أنواع منافذ الشحن

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، اليوم الأحد، عن المراحل الإلزامية لتوحيد منافذ الشحن للهواتف المتنقلة والأجهزة الإلكترونية في السوق السعودية.

وأكدت الهيئتان الحكوميتان في بيان، اليوم الأحد، أن ذلك يأتي بهدف تحسين تجربة المستخدمين في المملكة العربية السعودية وعدم تحميلهم تكاليف إضافية وتقديم تقنية شحن ونقل بيانات عالية الجودة بالإضافة إلى دعم مبادئ الاستدامة البيئية من خلال الحد من حجم النفايات الإلكترونية.

#المواصفات_السعودية و @CST_KSA تعلن مراحل توحيد منافذ شحن الهواتف المتنقلة والأجهزة الإلكترونية بالمملكة. pic.twitter.com/mzHth5zg71 — المواصفات السعودية (@SASOGOV) August 6, 2023

ومن المقرر بدء إلزام الشركات والموردين بتوحيد أنواع منافذ الشحن من العام 2025 لتكون من نوع (USB Type-C)، وذلك وفق المتطلبات الفنية والإدارية المنصوص عليها في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

وسيسهم القرار، بحسب البيان، في خفض كمية الاستهلاك المحلي للشواحن وكابلات الشحن الخاصة بالهواتف المتنقلة والأجهزة الإلكترونية بما يفوق 2.2 مليون وحدة سنوياً، وتوفير الإنفاق من المستهلكين في المملكة لما يزيد على 170 مليون ريال (45.2 مليون دولار) سنوياً، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات المملكة للاستدامة في قطاع التقنية من خلال خفض النفايات الإلكترونية بما يقارب 15 طناً سنوياً.

وسيجري قرار الإلزام على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى في الأول من يناير/كانون الثاني 2025، وستشمل الهواتف المتنقلة، والأجهزة اللوحية، والكاميرات الرقمية، وأجهزة القراءة الإلكترونية، وأجهزة ألعاب الفيديو المحمولة، وسماعات الرأس، وسماعات الأذن، والسماعات المكبرة للصوت، ولوحات المفاتيح، وأجهزة مؤشر الحاسب (الفأرة)، إضافة إلى أنظمة الملاحة المحمولة، ومكبرات الصوت المحمولة، والموجهات اللاسلكية (راوتر)، فيما ستنطلق المرحلة الثانية في الأول من أبريل/نيسان 2026، وتشمل أجهزة الحاسب الآلي المحمولة.

وتضمن القرار الإلزام بدعم ‌وظيفة توصيل الطاقة الكاملة عبر منفذ يو بي إس USB عبر بروتوكول الشحن السريع (USB PD) في الأجهزة المذكورة، بغض النظر عن جهاز الشحن وذلك وفقًا للتفاصيل المذكورة في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة، كما احتوى القرار على المتطلبات الإيضاحية اللازم توفرها على الأجهزة لتوعية المستخدم والتي تشمل وضع العلامات والتعليمات المتعلقة بتوفر جهاز الشحن ومعلومات الحد الأدنى والأقصى للطاقة المدعومة.

ويأتي هذا القرار ضمن الأدوار التنظيمية للهيئتين لسوق الأجهزة الإلكترونية في السعودية، إضافة إلى دورهما في حماية المستخدمين، من خلال رفع جودة المنتجات التقنية، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تقليل حجم النفايات الإلكترونية، وتماشياً مع المتغيرات في أكبر الأسواق العالمية في مجال الاتصالات والتقنية.