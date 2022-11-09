السعودية توحد فترة الإقامة بتأشيرة الزيارة لـ3 أشهر

أقر مجلس الوزراء السعودي بعد ظهر أمس الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، تعديل مدة الإقامة في حالة الدخول لمرة واحدة لكافة أغراض تأشيرة الزيارة، لتكون (3) أشهر، وتعديل جدول هيكل التأشيرات لتكون صلاحية تأشيرة المرور للزيارة (3) أشهر ومدة الإقامة (96) ساعة، وبدون رسم بحسب وكالة الأنباء السعودية.

تشمل أنواع تأشيرات الزيارة السعودية تأشيرات سياحية للمقيمين في دول الخليج وتأشيرات الزيارات العائلية، والزيارات الشخصية، والتأشيرات السياحية الإلكترونية وعند القدوم إلى المطارات السعودية، والتأشيرات السياحية للحاصلين على تأشيرة “الشنغن” ودخول الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وغيرها من تأشيرات العمرة عبر مكاتب السياحة والسفر المرخصة في الخارج وعبر منصة “مقام”.

تكلفة التأشيرة السياحية والتأشيرة الإلكترونية للمقيمين في الخليج

تكلفة رسوم التأشيرة هي 300 ريال سعودي بالإضافة إلى تكلفة التأمين الصحي (غير مشمولة).

تكلفة رسوم التأشيرة السياحية الإلكترونية هي 535 ريال سعودي، وهي تشتمل على تكلفة التأمين الصحي لكامل مدة الإقامة في السعودية.