السعودية توثق رسائل النص القصيرة بتقنية البلوك تشين لمواجهة عمليات الاحتيال

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، نظام إدارة أسماء المرسلين باستخدام تقنية سلسلة الكتل “Blockchain”، الذي يهدف إلى الحد من عمليات الاحتيال، ورفع مستوى موثوقية الرسائل النصية، واستخدام التقنية في التنظيم والحوكمة، وذلك على هامش أعمال منتدى التقنية الرقمية 2022.

وأوضحت الهيئة أن النظام سينعكس أثره على 34 ألف اسم مرسل موثوق، كما يؤدي لانخفاض الأعباء التشغيلية لمقدمي الخدمات بنسبة 66%، وكذلك انخفاض في الوقت المستغرق لمعالجة الطلبات بنسبة 60%، إضافة إلى استفادة 20 ألف جهة حكومية وخاصة من النظام.

ولفتت الهيئة النظر إلى أن إدارة أسماء المرسلين باستخدام تقنية سلسلة الكتل “Blockchain” سيخدم 46 مليون اشتراك في خدمات الاتصالات المتنقلة، كما سيلبي تطلعات 25 مقدم خدمة للرسائل النصية القصيرة الجماعية المحلية.

يشار إلى أن الهيئة تسعى من خلال مبادراتها الابتكارية المتعددة إلى تعزيز حماية المستخدمين وموثوقية الخدمات المقدمة وتوظيف مختلف التقنيات الناشئة في سبيل تقديمه بأفضل المعايير ووفق الكفاءة التنظيمية التي تتطلع إليها.

حماية للمستخدمين وتعزيزا للموثوقية.. #هيئة_الاتصالات تطلق نظام إدارة أسماء المرسلين باستخدام تقنية سلسلة الكتل "Blockchain"https://t.co/EFS2Mjf3q1 pic.twitter.com/jK6ndANqN5 — هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (@CITC_SA) October 24, 2022