. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية توافق على وثيقة آليات ومتطلبات إصدار تأشيرات الزيارة والمرور

. .. by . ..
وافق مجلس الوزراء على وثيقة آليات ومتطلبات إصدار تأشيرات الزيارة

وافق مجلس الوزراء السعودي على وثيقة آليات ومتطلبات إصدار تأشيرات الزيارة والمرور في المملكة العربية السعودية.

وجاء ذلك خلال الجلسة العادية لمجلس الوزراء التي ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء أمس الثلاثاء، في قصر السلام بجدة غرب المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء انتهى إلى 20 قراراً منها القرار الخامس عشر القاضي بـ “الموافقة على وثيقة آليات ومتطلبات إصدار تأشيرات الزيارة والمرور”، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكانت وزارة الخارجية السعودية أطلقت، مؤخراً مبادرة جديدة تقضي بإلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR).

وقالت الوزارة إن هذا القرار يأتي في إطار استكمال إجراءات أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة بتطوير آلية منح تأشيرات العمل والإقامة والزيارة.

وأوضحت أنه تم تفعيل هذا الإجراء باعتباره مرحلة أولى في عددٍ من بعثات المملكة. وشمل تفعيل هذا الإجراء في سبع دول هي الإمارات، والأردن، ومصر، وبنغلاديش، والهند، وإندونيسيا والفلبين.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا