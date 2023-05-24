وافق مجلس الوزراء السعودي على وثيقة آليات ومتطلبات إصدار تأشيرات الزيارة والمرور في المملكة العربية السعودية.

وجاء ذلك خلال الجلسة العادية لمجلس الوزراء التي ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء أمس الثلاثاء، في قصر السلام بجدة غرب المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء انتهى إلى 20 قراراً منها القرار الخامس عشر القاضي بـ “الموافقة على وثيقة آليات ومتطلبات إصدار تأشيرات الزيارة والمرور”، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكانت وزارة الخارجية السعودية أطلقت، مؤخراً مبادرة جديدة تقضي بإلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR).

وقالت الوزارة إن هذا القرار يأتي في إطار استكمال إجراءات أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة بتطوير آلية منح تأشيرات العمل والإقامة والزيارة.

وأوضحت أنه تم تفعيل هذا الإجراء باعتباره مرحلة أولى في عددٍ من بعثات المملكة. وشمل تفعيل هذا الإجراء في سبع دول هي الإمارات، والأردن، ومصر، وبنغلاديش، والهند، وإندونيسيا والفلبين.