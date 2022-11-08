السعودية تهدف لتنظيم قطاع الفضاء ودعم الأنشطة المتصلة بعلوم الفلك

دعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية العموم إلى تقديم مرئياتهم حول مشروع “نظام الفضاء”، وذلك انطلاقا من الصلاحيات التنظيمية والرقابية التي أسندت إليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (253) وتاريخ 1444/4/7هـ.

أهداف المشروع

وتهدف الهيئة من خلال مشروع النظام إلى :

• تهيئة البيئة التنظيمية لقطاع الفضاء في المملكة من خلال إيجاد الأساس القانوني لمواكبة تطورات القطاع على المستويين المحلي والدولي.

• الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات التشريعية العالمية لتنظيم الأنشطة الفضائية، وتشجيع الاستثمار فيها، وتوسيع عملياتها التشغيلية بما يحقق العوائد الاقتصادية والاجتماعية المرجوة للمملكة.

تحفيز أنشطة البحث العلمي في الفضاء

وأوضحت الهيئة إلى أن مشروع النظام يسعى لـ :

• تحفيز أنشطة البحث العلمي والابتكار في القطاع.

• تشجيع وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة الفضاء.

• الإسهام في تعزيز السلم والأمن الدوليين لاستخدامات الفضاء الخارجي.

تعزيز استدامة النشاط الفضائي

ولفتت الهيئة إلى أن مشروع النظام سيقود إلى:

• تنظيم مختلف الأنشطة الفضائية.

• وضع إطار قانوني للتراخيص والرقابة لمختلف الأنشطة.

• تعزيز استدامة النشاط الفضائي وسلامته، وتنظيم ودعم الأنشطة المتصلة بعلوم الفلك.

• دعم الأنشطة المتصلة بعلوم الفلك.

• تعزيز استدامة النشاط الفضائي المتعلقة بالتخفيف من الحطام الفضائي.

أحكام تنظيمية

ويشتمل المشروع على أحكام تنظم المسؤولية التي قد تنجم عن أضرار الأنشطة الفضائية للمشغلين وفقا لأفضل الممارسات، كما يتضمن الأحكام المتعلقة بالرقابة والتفتيش وضمان الالتزام بالمتطلبات النظامية.

ودعت الهيئة الجهات المهتمة محلياً ودولياً للإفادة بمرئياتهم حول مشروع النظام عبر منصة استطلاع عبر الرابط : https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Transportation/citc/SSL، وذلك حتى تاريخ 6 كانون الأول / ديسمبر 2022.

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