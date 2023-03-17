كشفت السلطات السعودية عن خطوة إدارية في مشروعها الذي يستهدف أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء؛ أول مسجد بني في الإسلام، بحيث يزيد عشرة أضعاف مساحته الحالية وتطوير المنطقة المحيطة به.

وقالت إمارة منطقة المدينة المنورة، مساء أمس الخميس، إن أميرها فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود شهد مراسم توقيع محضر نقل مهمة الإشراف على مسجد قباء وتشغيله إلى هيئة تطوير منطقة المدينة بدلاً من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

أمير منطقة #المدينة_المنورة #فيصل_بن_سلمان يشهد مراسم توقيع محضر نقل مهمة الإشراف على #مسجد_قباء وتشغيله إلى #هيئة_تطوير_منطقة_المدينة بدلاً من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وذلك بحضور معالي الوزير الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة م.فهد البليهشي. pic.twitter.com/BJ85ixnn4i — إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) March 16, 2023

وكان مسجد قباء تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التي تشرف أيضاً على نحو 100 ألف مسجد وجامع ومصلى في المملكة؛ مهد الإسلام، بينما يعتبر مسجد قباء أشهرها وأكثرها قدسيةً لدى المسلمين، حيث يعد أول مسجد بني في الإسلام، وقد شارك الرسول -صلى الله عليه وسلم- في بنائه.

نقل مهمة الإشراف

كان مجلس الوزراء السعودي قرر، خلال العام الماضي، نقل مهمة الإشراف على مسجد قباء وتشغيله إلى هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بدلاً من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وزادت السعودية في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من إنشاء هيئات تطوير المناطق والمحافظات التي تم تخصيص ميزانيات خاصة لها بهدف تطويرها في المجالات العمرانية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتاريخية، وإدارة البيئة وحمايتها، وتوفير احتياجاتها من المرافق العامة والخدمات والارتقاء بها.

وأسهمت تلك الهيئات لحد الآن في تطوير عديد من محافظات المملكة التي باتت وجهات نشطة للاستثمارات والسياحة، مثل هيئة تطوير بوابة الدرعية، لتتحول البلدة القديمة على وجهة نشطة تستقطب عدداً كبيراً من السياح الجدد الوافدين إلى المملكة التي تعد أرضها مهد الدين الإسلامي ما يجعلها محل جذب سياحي لدى مئات الملايين حول العالم، حيث يقصد المسجد الحرام والمسجد النبوي ملايين المسلمين، سنوياً، لأداء فريضة الحج ومناسك العمرة.

أقدم مسجد في العالم

في طريق الرسول الكريم إلى المدينة المنورة أثناء رحلة هجرته إليها مرّ على ديار بني عمرو بن عوف وبنى بها مسجداً سمي بـ “مسجد قباء” وهو اسم بئر عرفت به القرية، وقد شارك النبي ـصلى الله عليه وسلمـ في بنائه بأن وضع أول حجرٍ في قبلته ثم أكمل الصحابة بنائه.

وتمت توسعة المسجد في عهد عمر بن الخطاب ثم في عهد عثمان بن عفان ثم في عهد عمر بن عبد العزيز، وجدد أكثر من مرة في عهد الخلافة العثمانية ثم في عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود عام 1986.

ويعد قباء ثالث مسجد في السعودية لا يخضع لإدارة وزارة الشؤون الإسلامية، حيث تشرف رئاسة شؤون الحرمين على المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، وتشكل المساجد الثلاثة وجهة لملايين الحجاج والمعتمرين الذين يفدون للمملكة على مدار العام.

وتشرف هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة على خطة أكبر توسعة في تاريخ المسجد وتطوير المنطقة المُحيطة به، ورفع المساحة الإجمالية للمسجد لنحو 50 ألف متر مُربع بواقع 10 أضعاف مساحته الحالية، وبطاقة استيعابية تصل إلى 66 ألف مُصلٍ.

ويهدف مشروع التوسعة إلى استيعاب أكبر عدد من المصلين في أوقات المواسم والذروات، وإبراز الأهمية الدينية وتوثيق الخصائص التاريخية لمركز قباء، والحفاظ على طرازه العمراني والمعماري، وحماية المعالم التاريخية الموجودة بالقرب من المسجد والمحافظة عليها، وإحياء المواقع التاريخية لتشمل 57 موقعاً تغطي العديد من الآبار والمزارع والبساتين وتربط ثلاثة مسارات نبوية.

ويشمل المشروع ربط مسجد قباء بساحات مظللة من الجهات الأربع متصلة وظيفياً وبصرياً بمصليات مستقلة غير ملاصقة بنائياً لمبنى المسجد الحالي مع توفير الخدمات اللازمة كافة والتابعة للمسجد.

وسيتم رفع كفاءة مبنى المسجد القائم حالياً بمنظومة الخدمات المصاحبة له وتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية المحيطة لرفع كفاءة التفويج وسهولة الوصول للمسجد وإيجاد حلول جذرية للزحام وتعزيز أمن وسلامة المصلين، إضافة إلى تطوير وإحياء عدد من جملة المواقع والآثار النبوية ضمن نطاق المسجد وساحاته.