السعودية تنفي تقريرا لصحيفة أمريكية حول نقاشات مع أعضاء أوبك+ لزيادة إنتاج النفط  

نفى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن السعودية ومنتجي النفط الآخرين يدرسون زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وقال الأمير عبد العزيز إن مجموعة أوبك+ ملتزمة بتخفيضات إنتاج النفط ويمكن أن تتخذ مزيدا من الإجراءات لتحقيق التوازن في السوق وسط تراجع الأسعار.

وأضاف وزير الطاقة: “من المعروف، ولا يخفى على أحد، أن أوبك+ لا تناقش أي قرارات قبل اجتماعاتها.. الخفض الحالي ومقداره مليونا برميل يوميا سيستمر حتى نهاية عام 2023.. وإذا دعت الحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب، فنحن دائما على استعداد للتدخل”.

ومن جهته نفى وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أمس الإثنين في تغريدة على تويتر دخول بلاده في أي نقاش مع أعضاء آخرين في تجمع (أوبك+) لتغيير أحدث اتفاق بشأن الإنتاج، مضيفا أنه سار حتى نهاية عام 2023.

وقال المزروعي على تويتر “نظل ملتزمين بهدف أوبك+ تحقيق التوازن في سوق النفط وسندعم أي قرار لتحقيق هذا الهدف”.

United Arab Emirates denied that it is engaging in any discussion with other OPEC+ members to change the last agreement which is valid until the end of 2023.



We remain committed to OPEC+ aim to balance the oil market and will support any decision to acheive that goal — سهيل المزروعي (@HESuhail) November 21, 2022

حجم إنتاج أوبك+ الحالي

في أكتوبر الماضي، أعلنت منظمة الدول المنتجة للنفط وحلفاؤها أو ما يُعرف باسم “أوبك+” خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا ابتداء من نوفمبر الجاري مقارنة بالإنتاج المطلوب في أغسطس، وهو أكبر خفض منذ بداية 2020 وتحديدا منذ بداية وباء كورونا، وبذلك يكون معدل الإنتاج والخفض كالتالي:

البلد المنتج معدل الإنتاج اليومي معدل الخفض اليومي

السعودية 10.478 ملايين برميل 526 ألف برميل

روسيا 10.478 ملايين برميل 526 ألف برميل

العراق 4.431ملايين برميل 220 ألف برميل

الإمارات 3.019 ملايين برميل 160 ألف برميل

الكويت 2.676 مليون برميل 135 ألف برميل

المكسيك 1.753 مليون برميل 0000

نيجيريا 1.742 مليون برميل 84 ألف برميل

كازاخستان 1.628 مليون برميل 78 ألف برميل

أنجولا 1.455 ألف برميل 70 ألف برميل

الجزائر 1.007 ألف برميل 48 ألف برميل

عمان 841 ألف برميل 40 ألف برميل

أذربيجان 684 ألف برميل 33 ألف برميل

اجتماع أوبك + وبداية الحظر الروسي

تأتي هذه التصريحات قبل نحو أسبوعين من الاجتماع المقبل لأوبك وحلفائها، المعروفين باسم أوبك+ ، في الرابع من ديسمبر المقبل، الذي يسبق بيوم واحد بداية الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي.

ما أثر حظر النفط الروسي عن الأسواق؟

يتوقع مراقبون أن تشهد خارطة تجارة النفط العالمية حالة من الفوضى، في ظل النقص الكبير في مخزونات النفط العالمية، والذي سيقابله زيادة في الطلب مع دخول فصل الشتاء، الأمر الذي يتوقع معه ارتفاع في الأسعار ما لم تكن هناك قرارات في اجتماع أوبك + في الرابع من ديسمبر لمنع حدوث هذه الفوضى.