مويضي المطيري by مويضي المطيري

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Posted inأخبار أريبيان بزنسدولسياسة واقتصادمصارف (بنوك)

السعودية تنعش التدفق النقدي الباكستاني بملياري دولار

وزير المالية الباكستاني: سيؤدي هذا التدفق إلى زيادة احتياطيات

مويضي المطيري by مويضي المطيري

أعلن وزير المالية والإيرادات الباكستاني، اسحاق دار، اليوم الثلاثاء، عن تسلم البنك المركزي الباكستاني لوديعة بقيمة ملياري دولار من المملكة العربية السعودية، وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية.



وقال وزير المالية الباكستاني (عبر حسابه بموقع تويتر): «أشكر السعودية، نيابة عن رئس الوزراء وقائد الجيش.. سيؤدي الاقتصاد إلى تحسن في المستقبل».


وتابع قائلا: سيؤدي هذا التدفق النقدي إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي التي يحتفظ بها البنك المركزي، وبالتالي ستنعكس في احتياطيات النقد الأجنبي للأسبوع المنتهي في 14 يوليو 2023م.

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