السعودية تنظم 10 مزادات على 52 عقاراً

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 10 مزادات علنية وذلك في الفترة ما بين 6 إلى 12 آذار / مارس 2023، تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 52 عقاراً تقع في 5 مناطق بالمملكة العربية السعودية.

وتبدأ المزادات في منطقة المدينة المنوّرة؛ حيث يقام مزاد فرص طيبة على 8 عقارات، ثم مزادات منطقة الرياض؛ كما يقام مزاد جوهرة بوليفارد ومزاد الخرج والأفلاج ومزاد أكنان، ومزاد روابي الوسطى، ومزاد نظيم الرياض لبيع 27 عقاراً، ثم مزاد منارات بمنطقة القصيم الذي يقام على 9 عقارات، ثم مزادات المنطقة الشرقية المتمثلة في مزادي الازدهار وياقوت الخبر لبيع 3 عقارات، وأخيرًا مزاد دانة الطائف المقام على 5 عقارات بمنطقة مكة المكرمة.

يذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزاً حكومياً مستقلاً، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا