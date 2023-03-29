السعودية تنضم لمنظمة شنغهاي بزعامة الصين

(أ ف ب/رويترز) – وافقت المملكة العربية السعودية على الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون التي تقودها الصين بصفة “شريك للحوار” في إشارة جديدة إلى تزايد روابط المملكة الخليجية مع الصين عملاق الاقتصاد العالمي.

ووافق مجلس الوزراء السعودي، ليل أمس الثلاثاء، على القرار في جلسة برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتمنح الخطوة الرياض “صفة شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون” ومقرها بكين.

وتأسست منظمة شنغهاي في العام 2001 كمنظمة سياسية واقتصادية وأمنية لآسيا الوسطى بمواجهة المؤسسات الغربية.

وإلى جانب الصين، تضم المنظمة ثماني دول أعضاء هي روسيا والهند وباكستان وكازاخستان ودول أخرى من دول الاتحاد السوفيتي السابق في آسيا الوسطى.

كما تضم دولًا أخرى لها صفة مراقب أو شريك في الحوار مثل إيران ومصر وقطر.

ويأتي انضمام السعودية بعد أقل من ثلاثة أسابيع من الكشف عن اتفاق مهم رعته بكين لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران بعد قطيعة استمرت سبع سنوات.

وانخرطت إيران والسعودية وهما خصمان اقليميان في نزاعات إقليمية بالوكالة مثل الحرب في اليمن.

وتثير العلاقات المتنامية بين الرياض وبكين مخاوف لدى واشنطن، الحليف التقليدي للمملكة. وتقول واشنطن إن محاولات الصين لممارسة النفوذ في أنحاء العالم لن تغير السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط.

وعبرت السعودية ودول خليجية أخرى عن قلقها مما يرون أنه انسحاب الولايات المتحدة، ضامن الأمن الرئيسي، من المنطقة، واتخذت تلك الدول خطوات لتنويع شراكاتها. وتقول واشنطن إنها ستستمر في شراكتها الفعالة في المنطقة.

وتعتزم الدول المنتسبة إلى المنظمة عقد “تدريب مشترك لمكافحة الإرهاب” في تشيليابينسك الروسية في أغسطس/آب من العام الجاري.

وأوضحت الرياض أنه رغم انخراطها في جولات مباحثات ثنائية سابقة مع طهران إلا أن وساطة الرئيس الصيني شي جينبينغ شكّلت “جسرا” بين القوّتَين الإقليميّتَين البارزتين في الخليج.

وأثار تدخل الصين أسئلة بالنظر إلى شراكة المملكة الوثيقة تاريخياً مع الولايات المتحدة، رغم توتر هذه العلاقة لأسباب عديدة على رأسها خفض إنتاج النفط الذي أقرته منظمة “أوبك بلاس” العام الماضي.

وتستعد السعودية وإيران لإعادة فتح سفارتيهما في طهران والرياض مع توقع اجتماع بين وزيري خارجية البلدين قبل نهاية شهر رمضان الجاري.

وأمس الثلاثاء، أشاد جينبيغ بالتحسن الأخير في العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وفي أول تعليق له حول هذا الاتفاق، أكد شي أن الحوار الذي ترعاه الصين “سيضطلع بدور رئيسي في تعزيز الوحدة والتضامن الإقليميين”.