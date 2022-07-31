السعودية تنجز الربط الإلكتروني بين منصتي سابر وصناعي لتعزيز المنتج المحلي

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أتمتة عمليات الربط الإلكتروني بين منصتَي “سابر” و “صناعي” الإلكترونيتين؛ بهدف تسهيل الحصول على شهادة الإرسالية لاستيراد المواد الخام والآلات والمعدات وقطع الغيار للمصانع الوطنية الحاصلة على الإعفاء الصناعي إلكترونياً، بما يسهم في دعم عمليات التصنيع وتعزيز المحتوى المحلي.

وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن هذا الإجراء يأتي في إطار تمكين ودعم المصانع الوطنية الحاصلة على إعفاء المواد الأولية أو الآلات أو قطع الغيار من إصدار شهادة الإرسالية إلكترونياً، وذلك من خلال تعبئة النماذج والبيانات عبر منصة “سابر” الإلكترونية، حيث سيتحقق النظام تلقائياً من منصة صناعي، والتأكد من استحقاق المصنع المتقدم بطلب إعفاء، لتُصدَر بعدها الشهادة فورياً دون تحمل أي تكاليف مالية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود المشتركة والعلاقة التكاملية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المواصفات والمقاييس السعودية؛ وذلك سعياً لمواكبة التحول الرقمي والإسهام في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وتسهيل إجراءاتها.

يذكر أن هذه الخدمة تشمل المصانع الوطنية الحاصلة على الإعفاء الصناعي. كما يمكن المصانع الوطنية غير الحاصلة على الإعفاء الحصول على شهادة الإرسالية بمقابل مالي، من خلال التقدم بطلب للحصول على شهادة الإرسالية عبر منصة سابر https://saber.sa.