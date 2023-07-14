مويضي المطيري by مويضي المطيري

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية تنجح في إنتاج الوقود الحيوي من التمور

للاستفادة الاقتصادية من التمور ذات الجودة المنخفضة

مويضي المطيري by مويضي المطيري
براءة اختراع في إنتاج الوقود الحيوي من التمور من مكتب براءة الاختراع الأميركي «US PATENT OFFICE»

نجح فريق بحثي سعودي من جامعة الملك فيصل بالأحساء، في الحصول على براءة اختراع في إنتاج الوقود الحيوي من التمور من مكتب براءة الاختراع الأميركي «US PATENT OFFICE».



وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن هذا المنجز العلمي الجديد سيكون له أثره الاقتصادي الكبير في ظل ما تنتجه السعودية من كميات تمور كبيرة من ذات النوعية المطلوبة لإنتاج الوقود الحيوي.



ووفقاً لما أوردته شبكة العربية، قال رئيس جامعة الملك فيصل: «إن توطين هذه التقنية المبتكرة يضيف منافع عديدة لقطاع التمور بالمملكة بشكل عام، وهي ذات أهمية بالغة ومنها الحصول على قيمة مضافة أكبر، مما يرفع المردود الاقتصادي للتمور بالسعودية، والاستفادة الاقتصادية من التمور ذات الجودة المنخفضة وغير المرغوبة لدى المستهلك».



وأضاف: «أن هذا المنجز يأتي ثمرة لما يلقاه قطاع التعليم العالي من رعاية القيادة، وتوجيهات وزارة التعليم ودعمها الكبير لقطاع الابتكار والبحث العلمي، والذي يمثل ركيزة أساس لتحقيق تطلعات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، الساعية إلى دعم التحول نحو الاقتصاد المعرفي، من خلال تحفيز الباحثين للتقدُّم بأبحاث أصيلة فريدة تنتهي إلى براءات اختراع، يتم دعمها وتسويقها لتعظيم أثرها، منوهاً بالخطط الإستراتيجية التي عملت عليها الجامعة للنهوض بالبحث العلمي، وتطوير وتنويع منتجاته».

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