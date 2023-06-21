نبهت السلطات السعودية إلى عدم الاستجابة لإعلانات الحج وتأمين الأضاحي الوهمية بالإضافة إلى حظر استغلال روحانية الحج في جمع التبرعات.

ودعا الأمن العام السعودي إلى عدم الاستجابة إلى الإعلانات الوهمية بغرض النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أداء فريضة الحج عن الآخرين وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها وبيع أساور الحج وتأمين وسائل النقل وغيرها من الإعلانات الوهمية؛ حيث سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق من يتم ضبطه”.

فيديو | الأمن العام يدعو لعدم الاستجابة لإعلانات الحج وتأمين الأضاحي الوهمية #بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/f7wwRlPaNT — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 21, 2023

وأكد أن “مشروع السعودية للإيفاد والأضاحي هو الجهة الرسمية المختصة بتنفيذ الهدي نيابة عن حجاج بيت الله الحرام”.

الأمن العام يدعو لعدم الاستجابة للإعلانات المضللة بغرض النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.#بسلام_آمنين pic.twitter.com/x9ztpylshS — الأمن العام (@security_gov) June 20, 2023

وأكدت النيابة العامة السعودية “حظر توظيف روحانية وقدسية شعيرة الحج في جمع تبرعات نقدية أو عينية لأي جهة كانت وبأي وسيلة”.

يُحظر توظيف روحانية وقدسية شعيرة الحج في جمع التبرعات النقدية أو العينية لأي جهة كانت وبأي وسيلة، وحال انطواء هذه الممارسات على استخدام أي من طرق الاحتيال للاستيلاء على مال الغير دون وجه حق عُدت من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.#بسلام_آمنين pic.twitter.com/x3KtTIsxQW — النيابة العامة (@bip_ksa) June 20, 2023

وأضافت “أنه حال انطواء هذه الممارسات على استخدام أي من طرق الاحتيال للاستيلاء على مال الغير دون وجه حق عدت من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”.

وبلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى أمس الثلاثاء 796875 حاجاً من عدة جنسيات قدموا عبر المنافذ الجوية والبحرية لأداء فريضة حج هذا العام.

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة أن إجمالي الوصول لليوم الثلاثاء بلغ 26240 حاجاً وصل منهم 19466 حاجاً إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 87 رحلة بينما استقبل مركز الهجرة 108 رحلات تقل 3943 حجاجاً، واستقبل مركز حجَّاج البر 81 رحلة تقل 2518 حاجاً.

وأشارت الإحصائية إلى أن عدد الحجاج المغادرين، أمس الثلاثاء، في طريقهم إلى المشاعر المقدَّسة بمكة المكرمة بلغ 652063 حاجاً، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 144747 حاجاً من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 48 بالمئة، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 40347 حاجاً.