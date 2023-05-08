زعم تقرير من موقع أكسيوس بأن السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تناقش مع كل من الإمارات والهند تدشين سكة حديد لربط منطقة الشرق الأوسط بالهند.

وذكر التقرير أن مستشاري الأمن القومي من البلدان الأربعة المعنية اي كل من السعودية والإمارات والهند والولايات المتحدة يناقشون مشروع بنية تحتية تربط دول الخليج وبعض دول العربية بشبكة سكك حديدية مع الهند.

ونسب التقرير لمصادر مطلعة أن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، الذي وصل إلى المملكة أمس السبت، سيجتمع مع نظرائه السعوديين والإماراتيين والهنود لمناقشة مشروع السكك الحديدية ضمن مناقشات تشمل ملفات إقليمية ودولية أخرى.

يذكر أن فكرة مشروع ربط دول الخليج وبعض الدول العربية بالهند بشبكة من السكك الحديدية طرحت خلال المحادثات التي عقدت خلال الأشهر الماضية في منتدى “مجموعة آي 2 يو 2” (I2U2)، الذي تأسس في عام 2021 ويعزى الهدف منه إلى مناقشة مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط.

وشهد شهر فبراير الماضي ‎انعقاد أول منتدى اقتصادي لمجموعة I2U2 لدعم الاستثمار المشترك في القطاعات الرئيسية