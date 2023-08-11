ناشدت السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، المواطنين المتواجدين هناك بضرورة المغادرة بأسرع وقت بسبب الحرائق الكبيرة في هاواي.

وشددت السفارة على أهمية التقيد بتعليمات السلطات المحلية واتباع التحذيرات وإرشادات السلامة الصادرة عنهم.

وطالبت سفارة المملكة المواطنين بالتواصل معها في حالة الطوارئ على أحد الأرقام التالية:

202-746-3555

202-746-0666

202-746-9777

202-746-2888

ونقلت وكالة الأنباء أ ب، أن النيران اندلعت فجأة دون إنذار وهرع سكان ماوي في جزر هاواي، ليهربوا يائسين من ألسنة اللهب ، وانتقل أغلبهم سيرًا على الأقدام، وهم يتساءلون عن غياب تبليغات نظام تحذير الطوارئ الشهير في هاواي مع اندلاع الحرائق نحو منازلهم ، في مقابلات أجريت في مراكز الإخلاء يوم الخميس.

وأكد مسؤولون يوم الخميس أن سجلات إدارة الطوارئ في هاواي لا تظهر أي مؤشر على إطلاق صفارات الإنذار قبل اندلاع حريق غابات مدمر أسفر عن مقتل 53 شخصًا على الأقل ومحو بلدة تاريخية. تفتخر هاواي بما تصفه الولاية بأنه أكبر نظام تحذير للسلامة العامة في الهواء الطلق متكامل في العالم ، مع حوالي 400 صفارة إنذار منتشرة عبر سلسلة الجزر. لكن العديد من الناجين من لاهاينا قالوا إنهم لم يسمعوا أي صفارات الإنذار وأدركوا أنهم في خطر فقط عندما رأوا ألسنة اللهب أو سمعوا انفجارات في مكان قريب.