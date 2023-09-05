الداخلية السعودية تمنع تصوير بطاقة الهوية في تطبيق “Tik Tok”

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على أن تصوير بطاقة الهوية الوطنية لتطبيق “تيك توك” غير مسموح، بناء على طلبات التطبيق في تصوير الهوية من جميع الاتجاهات وإرفاقها في التطبيق نفسه.





ورفضت الأحوال المدنية، تجديد بطاقات سارية التاريخ، وأكدت أن التجديد لا يلزم إلا في الفترة التي يحق التجديد فيها قبل انتهائها بـ١٨٠ يومًا.





وكانت خدمة «العناية بالعملاء»، ردت على مواطن طلب تجديد إصدار خاص بوالدته ولا يحمل الإصدار الاسم والبيانات باللغة الإنجليزية وسارية المفعول حتى ١٤٥٥هـ،



وجددت الأحوال المدنية، التأكيد أن التجديد لا يلزم إلا في الفترة التي يحق التجديد فيها قبل انتهائها بـ١٨٠ يومًا فقط، وفقًا لـصحيفة “عكاظ”.





ويستغرق الإصدار الجديد نحو خمسة أيام عمل كحد أقصى مع احتساب غرامة مالية عند إصدار بدل تالف للمرة الثانية بـ١٠٠ ريال.





وكشفت الأحوال المدنية، أنه بإمكان أي مواطن متوقفة خدماته تجديد الهوية الوطنية من خلال حجز موعد ومراجعة المكتب لإنجاز أي إجراء يخصه.





وشددت على أنه غير مسموح للبنوك تصوير الهوية الوطنية ويكتفى فقط بالاطلاع على بياناتها وإعادتها لصاحبها.