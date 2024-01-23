فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسآخر الأخبارأخبار السعودية

مجلس الوزراء السعودي: يمنع الاستنساخ البشري رسميًا ويتفق عربيًا لمكافحته

تعتبر العديد من الدول والمجتمعات أن الاستنساخ البشري يثير قضايا أخلاقية وقانونية. تعتبر بعض الأمور الأخلاقية، مثل الحقوق الإنسانية، والكيفية التي يتم بها تعامل هذه النسخ المستنسخة

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم عن موافقته على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.

تأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز مسيرة التطور الحضاري والعلمي للمملكة، والتي تحرص من خلالها على التحكم الذكي في التقدم التكنولوجي لضمان توازنه مع القيم والأخلاق الإنسانية.

وتعكس هذه الخطوة تفاني المملكة في الحفاظ على الكرامة الإنسانية وتطوير مجتمع يستند إلى الأخلاق والقيم.

تمثل اتفاقية منع ومكافحة الاستنساخ البشري البند الأبرز في جدول أعمال المجلس، حيث قام بمراجعة واعتماد تفاصيلها بعناية.

يأتي هذا القرار كخطوة استباقية لضمان أن تكون التكنولوجيا الحديثة موجهة نحو الخير وتحقيق الرفاهية، دون أن تتسبب في تجاوزات أخلاقية أو تحديات أخرى قد تظهر مع التقدم العلمي.

كما تم خلال الجلسة استعراض عدة موضوعات أخرى ذات أهمية، من بينها القضايا التي شارك في دراستها مجلس الشورى، وتقارير مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وفي سياق متصل، قام مجلس الوزراء بمتابعة جملة من اللقاءات والمحادثات التي جرت بين المسؤولين السعوديين ونظرائهم في عدد من الدول خلال الأيام الماضية.

يأتي ذلك في إطار جهود تعزيز مجالات التعاون وتعزيز أوجه التنسيق المشترك، بما في ذلك العمل المتعدد الأطراف، في سبيل تحقيق التطور وتعزيز العلاقات الدولية.

من جهة أخرى، أشار المجلس إلى أهمية التعاون الدولي وتعزيز العلاقات مع الدول الأخرى. تعكس اللقاءات الدبلوماسية التي جرت خلال الأيام الماضية التفاعل البناء والإيجابي بين المملكة وشركائها الإقليميين والدوليين.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...