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Posted inأخبار أريبيان بزنسنقل

السعودية تمنح مهلة 30 يوماً لتطبيق الهوية الجديدة لنشاط نقل السيارات

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أكدت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية أن الفترة المتبقية للمهلة التصحيحية لبدء تطبيق الهوية الجديدة للمركبات المستخدمة في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات، ستنتهي بعد 30 يوماً.

وتهدف الهيئة من الهوية الجديدة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز متطلبات السلامة خلال عمليات النقل، وزيادة تنظيم وحوكمة النشاط ومكافحة التستر فيه، وبما يضمن الارتقاء بجودة وكفاءة هذه الخدمات.

وقد أعلنت الهيئة عن تفاصيل هذه الهوية في شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2022، والتي تتضمن اللون الموحد، والعلامات والبيانات المطلوب وضعها على المركبات التي تعمل في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات في المملكة، مع استثناء “مدة سنة” للحاصلين على بطاقات تشغيل سارية الصلاحية وقبل تاريخ التطبيق الفعلي للهوية الجديدة.

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