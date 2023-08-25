السعودية تمنح مهلة 30 يوماً لتطبيق الهوية الجديدة لنشاط نقل السيارات

أكدت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية أن الفترة المتبقية للمهلة التصحيحية لبدء تطبيق الهوية الجديدة للمركبات المستخدمة في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات، ستنتهي بعد 30 يوماً.

وتهدف الهيئة من الهوية الجديدة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز متطلبات السلامة خلال عمليات النقل، وزيادة تنظيم وحوكمة النشاط ومكافحة التستر فيه، وبما يضمن الارتقاء بجودة وكفاءة هذه الخدمات.

بهدف تطوير الخدمات وتعزيز متطلبات السلامة؛

تبقى 30 يومًا على إلزام كافة المركبات العاملة والتي لديها بطاقة تشغيل سارية في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات بتطبيق الهوية المعتمدة. ⁧#الهيئة_العامة_للنقل_TGA pic.twitter.com/753Mw1bnAV — الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) August 25, 2023

وقد أعلنت الهيئة عن تفاصيل هذه الهوية في شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2022، والتي تتضمن اللون الموحد، والعلامات والبيانات المطلوب وضعها على المركبات التي تعمل في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات في المملكة، مع استثناء “مدة سنة” للحاصلين على بطاقات تشغيل سارية الصلاحية وقبل تاريخ التطبيق الفعلي للهوية الجديدة.