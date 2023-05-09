السعودية: تمكين موقوفي الخدمات من استحقاق الدعم السكني

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية أن إيقاف الخدمات للمستفيدين لا يؤثر على طلب الاستحقاق للدعم السكني في المملكة.

وأوضح حساب العناية بالمستفيدين من خدمات سكني في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن الالتزام المالي أو إيقاف الخدمات لا يؤثران على طلب الاستحقاق للدعم السكني، ولكن قد يعيقان استكمال الإجراءات لدى الجهات التمويلية.

ودعت الوزارة المستفيدين، الذين عليهم أحكام إيقاف الخدمات، التسجيل بالمستشار العقاري ومراجعة الجهة التمويلية المناسبة.

وتعمل خدمة المستشار العقاري مع برنامج الدعم السكني المحدث لتسهيل امتلاك المسكن للمستفيد، وذلك من خلال تقديم دعم مالي غير مسترد بمبلغ ثابت 100 ألف ريال أو 150 ألف ريال، حسب مصفوفة المنتجات المعتمدة، ويُعطى البرنامج للشخص المستفيد بعد حصوله على تمويل عقاري من البنوك والشركات التمويلية المشاركة.

برنامج سكني

هو برنامج تمويل سكني مدعوم الأرباح يقدمه صندوق التنمية العقارية التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمبلغ يصل حتى 500 ألف ريال (نحو 133 ألف دولار).

ويخدم البرنامج المستفيدين بعد حصولهم على تمويل عقاري من البنوك والشركات التمويلية المشاركة.

ويقدم الصندوق مبلغ دعماً شهرياً يغطي أرباح التمويل بنسبة تتراوح بين 35 بالمئة كحد أدنى و100 بالمئة كحد أعلى.

ويُحوّل المبلغ إلى حساب المستفيد مباشرةً بعد سداده للقسط الشهري المستحق عليه من جهة التمويل.

وتبذل السعودية جهوداً لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030– لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70 بالمئة في العام 2030.