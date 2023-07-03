السعودية تمدد خفضها النفطي بمليون برميل يومياً.. وروسيا تلحقها

مددت المملكة العربية السعودية؛ أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، خفض إنتاجها النفطي الطوعي بحجم مليون برميل يومياً وأعلنت روسيا؛ أحد أكبر منتجي النفط الخام في العالم، عن خفض مشابه بحجم 500 ألف برميل يومياً وهو ما ينبأ بارتفاع في أسعار الخام عالمياً.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، اليوم الإثنين، أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يومياً، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو/تموز الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس/آب مع إمكانية تمديده، وبذلك يكون إنتاج المملكة في شهر أغسطس/آب 2023 ما يقارب 9 مليون برميل يومياً.

وأوضح المصدر، دون أن تذكر وكالة الأنباء السعودية اسمه، أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل/نيسان 2023 والممتد حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024.

وأكد المصدر أن هذا التخفيض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

ويأتي ذلك، فيما أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الاثنين بحسب وكالة رويترز، إن روسيا؛ التي تنتج أكثر من 10 ملايين برميل نفط يومياً، ستخفض صادراتها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً في أغسطس/آب.

وأضاف في بيان “في إطار الجهود المبذولة لضمان بقاء سوق النفط متوازنة، ستخفض روسيا طواعية إمداداتها النفطية في شهر أغسطس بواقع 500 ألف برميل يومياً من خلال خفض تلك الكمية من صادراتها إلى الأسواق العالمية”.