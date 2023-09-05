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Posted inأخبار أريبيان بزنسطاقة

السعودية تمدد الخفض التطوعي لانتاج النفط حتى نهاية 2023

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أعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة أن المملكة العربية السعودية ستقوم بتمديد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يومياً، والذي بدأ تطبيقه في شهر تموز / يوليو 2023، وتم تمديده ليشمل شهري آب / أغسطس وأيلول / سبتمبر، لثلاثة شهورٍ أخرى، أي حتى نهاية شهر كانون الأول / ديسمبر من عام 2023، وبذلك سيكون إنتاج المملكة في أشهر تشرين الأول / أكتوبر وتشرين الثاني / نوفمبر وديسمبر القادمة، ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً.
وبيّن المصدر أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، بشكل شهري، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج.
كما أوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023م والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024م.
وأكد المصدر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

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