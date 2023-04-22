ألغت المملكة العربية السعودية، حديثاً، لاصق تأشيرة العمل وتأشيرة الزيارة وتأشيرة الإقامة الصادرة من بعض ممثليات (قنصليات) المملكة في سبع دول منها جمهورية مصر العربية واستبدلتها بتأشيرة مطبوعة.

وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعميماً يحمل الرقم (38850/9) وتاريخ 27/9/1444 هـ (18/4/2023) وتم توزيعه على شركات الطيران العاملة في مطارات المملكة العربية السعودية ومن ضمنها شركات الطيران الخاص.

وأوضحت “الهيئة” أنه تم اعتماد إلغاء لاصق تأشيرات (العمل، الزيارة، الإقامة) الصادرة من ممثليات المملكة في الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهوريا إندونيسيا وجمهورية الفلبين وجمهورية الهند وجمهورية بنجلاديش واستبدال هذا اللاصق بتأشيرة مطبوعة ورقة مقاس (A4) تتضمن معلومات التأشيرة الخاصة بالمسافر.

وينشر أريبيان بزنس نص التعميم بحسب صورة تم تداولها.

“الهيئة العامة للطيران المدني

قطاع السياسات الاقتصادية والتعاون الدولي

إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة العربية السورية بما يشمل الطيران الخاص.

الموضوع:

إلغاء لاصق تأشيرات (العمل – الزيارة – الإقامة) الصادرة من بعض ممثليات المملكة المراجع المادة رقم (23) من نظام الطيران المدني

نبذة

تم اعتماد إلغاء لاصق تأشيرات (العمل، الزيارة، الإقامة) الصادرة من ممثليات المملكة في الدول التالية: (الإمارات العربية المتحدة- جمهورية مصر العربية- المملكة الأردنية الهاشمية- جمهوريا إندونيسيا- جمهورية الفلبين- جمهورية الهند- جمهورية بنجلاديش) حيث تم استبدال هذا اللاصق بتأشيرة مطبوعة على ورقة مقاس (A4) تتضمن معلومات التأشيرة الخاصة بالمسافر.

التعليمات

1- السماح لجميع شركات الطيران بنقل المسافرين القادمين إلى المملكة حاملي تأشيرات (العمل، الزيارة، الإقامة) في الدول المشار لها أعلاه دون وجود لاصق تأشيرات حيث بالإمكان التأكد من صلاحية التأشيرات عبر رمز الاستجابة السريعة (QR) المطبوعة على ورقة مقاس (A4) والتي تحتوي جميع معلومات التأشيرة الخاصة بالمسافر.

2- يسري العمل بهذا التعميم اعتباراً من تاريخ 11 شوال 1444 هـ (مطلع مايو/أيار 2023).

3- إن عدم الالتزام بالتعاميم التي تصدرها الهيئة يعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسؤولية المترتبة على ذلك.

نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والتعاون الدولي”.

المادة 23 من نظام الطيران المدني

وتنص المادة الثالثة والعشرون من نظام الطيران المدني على “تنفيذ الأوامر الحكومية

على مالك أو مشغل أي طائرة تعمل في المملكة وجميع مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات تنفيذ جميع التعليمات التي تصدرها الهيئة” العامة للطيران المدني.

وسبق أن دشنت سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن، مشروع التأشيرة الإلكترونية بديلاً عن اللاصق للقادميين من الأردن، و آلية الإجراءات المتبعة للاستعلام الآلي عبر موقع الانترنت المخصص لذلك، بهدف التأكد من حصول الحاج أو المعتمر على التأشيرة الإلكترونية، في اطار حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الحج والعمرة.