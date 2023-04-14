أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن بدء المرحلة الثانية لتوثيق العقود بإلزام منشآت القطاع الخاص في المملكة بتوثيق 50 بالمئة من عقود موظفيها في منصة قوى الإلكترونية.

وحددت الوزارة نسب الالتزام المطلوبة بتوثيق العقود من إجمالي موظفي المنشأة حسب كل ربع من العام 2023 بحيث يتم توثيق 20 بالمئة في الربع الأول و50 بالمئة في الربع الثاني و80 بالمئة في الربع الثالث.

فيديو | "الموارد البشرية" تلزم المنشآت بتوثيق 50% من عقود موظفيها عبر منصة قوى #الإخبارية pic.twitter.com/w10vu1mOP0 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 14, 2023 إلزام منشآت القطاع الخاص بتوثيق 50% من عقود موظفيها عبر منصة قوى

وذكرت وسائل إعلام محلية أن توثيق العقود إلزامي للموظف غير السعودي، وذلك منذ تاريخ مباشرته العمل، بهدف حفظ حقوق صاحب العمل والموظف، وتوفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته، بالإضافة إلى التحقق من التزام المنشآت بأنظمة العمل، والتأكد من صحة بيانات العقود وتقليل الخلافات والقضايا العمالية.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني.

وأكدت الوزارة حينها أنها تعمل دائماً على تطوير أنظمتها ولوائحها لمراعاة التطورات والمتغيرات في سوق العمل، وإصدار قرارات تُعنى بحماية الأجور وتوثيق العقود وتعزيز مبادئ الصحة والسلامة المهنية.