السعودية تكلف لازارد دراسة خيارات تمويل مشروع نيوم العملاق

ذكرت وكالة “بلومبيرج” نقلاً عن مصادر مطلعة أن المملكة العربية السعودية تعمل مع شركة لازارد المحدودة لدراسة خيارات تمويل مشروع “نيوم” الطموح والذي تقدر استثماراته بقيمة 500 مليار دولار.

خيارات التمويل

ويساعد البنك الاستثماري ومقره نيويورك السعودية في تقييم خيارات التمويل، بما في ذلك:

إصدار سندات دين.

الطرح العام الأولي المحتمل في السوق المالية السعودية.

وأشارت المصادر إلى إن المداولات لا تزال في المراحل الأولى ولم يتم اتخاذ قرارات حازمة بشأن حجم أو هيكل أي تمويل، رفض متحدث باسم “لازارد” التعليق، بينما لم يرد ممثل “نيوم” على طلب التعليق.

ويضع التفويض الاستشاري لازارد في موقع متقدم للحصول على أعمال مستقبلية متعلقة بمشروع “نيوم”، والذي يعتبره الكثيرون من أكثر مشاريع البناء تعقيداً في العالم. وكشف المشروع العملاق، الذي تم الإعلان عنه في عام 2017، عن مدينة ذات تقنية عالية في مساحة صحراوية بحجم بلجيكا ستشمل كل شيء من منتجعات التزلج إلى القنوات المليئة بالمياه الصالحة للسباحة – مما يخلق خياراً جديداً للتنقل المائي.

319 مليار دولار تكلفة المرحلة الأولى

وستتكلف المرحلة الأولى من مشروع “نيوم”، والتي تمتد حتى عام 2030، حوالى 1,2 تريليون ريال (319 مليار دولار)، مع تغطية نصف هذا الرقم من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي. وخصصت المملكة 300 مليار ريال لصندوق استثماري مرتبط بشركة “نيوم” وتخطط لطرح عام أولي للمشروع بحلول عام 2024.

وقد حصلت لازارد على بعض التفويضات المصرفية الاستثمارية الأكثر شهرة من المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك دور مستشار مالي في الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو العملاقة للنفط بقيمة 30 مليار دولار. وقالت المصادر إنها تعمل حالياً على الإدراج المحتمل للذراع التجاري لأرامكو، وهو أحد أكثر مبيعات الأسهم المتوقعة هذا العام.

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