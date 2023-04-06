أظهرت نتائج برنامج نطاقات المطور، الهادف إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص لتوطين الوظائف واستمرارية عمل السعوديين في سوق العمل، عن نتائج المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وحقق البرنامج الحكومي، بحسب وكالة الأنباء السعودية، خلال السنة الأولى من إطلاقه نتائج إيجابية، بوصول عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى ما يفوق 2.1 مليون سعودي بنهاية العام 2022 ليصبح عدد السعوديين الملتحقين بسوق العمل في ذلك العام يفوق الـ 277 ألف وهو ما يعادل 80 بالمئة من مستهدفات البرنامج.

واستمر البرنامج بعد إطلاق مرحلته الثانية في تحقيق مستهدفات الوزارة الاستراتيجية ليلتحق بسوق العمل خلال الربع الأول من العام الحالي ما يقارب الـ 35 ألف سعودي، ليصل عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 2.23 مليون سعودي، حيث أسهم البرنامج مع باقي برامج ومبادرات الوزارة في خفض نسبة البطالة إلى مستويات تاريخية لتصل إلى 8 بالمئة.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية في منتصف العام 2021 عن إطلاق برنامج نطاقات المطور، وأعطت جميع منشآت القطاع الخاص مهلة كافية للتجاوب مع المتغيرات وتحسين خطط الموارد البشرية لديها لتتواءم مع متطلبات البرنامج حتى دخوله حيز التنفيذ, كما قامت بدعم منشآت القطاع الخاص بالتزامن مع إطلاق المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج بمجموعة من الحوافز والتسهيلات لتوظيف السعوديين، كان من أبرزها دعم الأجور بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” وتفعيل الاحتساب الفوري لتوظيف السعوديين لدى جميع المنشآت.

ويركز البرنامج في نسخته المطورة على تخفيف مستوى التعقيد من خلال دمج الأنشطة الاقتصادية المتشابهة وذات نسب التوطين المتقاربة في مجموعات موحدة، بالإضافة إلى رسم خطة واضحة المعالم لنسب التوطين المطلوبة من منشآت القطاع الخاص على مدى الثلاث سنوات المقبلة والذي من شأنه تدريج تطبيق النسب المطلوبة من المنشآت ومنح المهلة الزمنية الكافية لتحقيق تلك النسب.

وقد تم تطوير البرنامج ومواءمته مع احتياجات وطبيعة القطاعات المختلفة من خلال مجموعة من ورش العمل التشاركية مع الجهات الحكومية المشرفة على تلك القطاعات وبالتكامل مع منشآت القطاع الخاص من خلال اللجان الوطنية القائمة في اتحاد الغرف السعودية.

الأسئلة الشائعة لنطاقات المطور

ما هي أسباب تغير النطاق دون تغير أعداد العاملين الوافدين والسعوديين لدى المنشأة؟

مع دخول برنامج نطاقات المطور حيز التنفيذ بتاريخ 1/12/2021، تم رفع نسب التوطين المطلوبة من المنشآت، وبذلك قد يتغير نطاق المنشأة حتى مع ثبات أعداد العاملين لديها، وللاطلاع على نسب التوطين المطلوبة يرجى زيارة صفحة الحاسبة الخاصة ببرنامج نطاقات المطور.

لماذا تم تغيير نشاط المنشأة دون تقديم طلب بذلك؟

ضمن جهود الوزارة في تخفيف مستوى تعقيد برنامج نطاقات المطور وتسهيل إجراءاته على المنشآت والعملاء، تم خفض عدد الأنشطة الاقتصادية في برنامج نطاقات المطور وذلك بدمج الأنشطة ذات العلاقة، وللاطلاع على مصفوفة الأنشطة ومسمياتها الجديدة يمكنكم زيارة الصفحة الخاصة بالدليل الاجرائي لبرنامج نطاقات المطور. رابط الدليل

هل يمكن أن يتغير انطاق المنشأة دون تغيير في عدد العمالة خلال السنوات القادمة؟

يتم تطبيق نسب التوطين المطلوبة في برنامج نطاقات المطور بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات، وللاطلاع على نسب التوطين المطلوبة لكل سنة يرجى زيارة صفحة الحاسبة الخاصة ببرنامج نطاقات المطور.

ما هي آلية احتساب اضافة او استبعاد العمالة؟

مع إطلاق برنامج نطاقات المطور، ودعماً للمنشآت في تحقيق نسب التوطين المطلوبة منها، يتم حالياً احتساب وزن العامل بشكل فوري عند تسجيله لجميع المنشآت وذلك خلال التحديث الأسبوعي لنطاقات حسب القواعد الخاصة بالاحتساب.

ما سبب تغيير الحد الاقصى للصرف في طلب إصدار التأشيرات؟

بسبب تغير نطاق المنشأة حسب متطلبات برنامج نطاقات المطور، ويمكن للمنشأة معرفة أعداد السعوديين الواجب تعيينهم للوصول الى نطاق السماح بإصدار التأشيرات من خلال منصة قوى – خدمة دليل نطاقات التفاعلي رابط الخدمة

عند إضافة عامل سعودي هل سيتم احتساب نسبة التوطين بشكل فوري؟

يتم احتساب وزن العامل بشكل فوري عند إضافة عامل سعودي لجميع المنشآت خلال التحديث الأسبوعي لنطاقات حسب القواعد الخاصة بالاحتساب، مع ملاحظة أنه تم إتاحة خدمة الاحتساب الفوري لجميع منشآت سوق العمل بالتزامن مع انطلاقة برنامج نطاقات “المطور” وذلك لدعم وتحفيز المنشآت للوصول الى نطاقات متميزة.

هل يتم احتساب نسبة التوطين لكل كيان ام كل منشأة بشكل منفصل؟

يتم الاحتساب على كيان المنشأة – ويعرف الكيان بانه الصفة التي ستتعامل معها الوزارة لأغراض حساب التوطين وتمثل جميع الفروع لذات النشاط الاقتصادي المملوكة لمنشأة واحدة.

متى تم تطبيق قرار نطاقات المطور؟

دخل البرنامج حيز التنفيذ بتاريخ 1 ديسمبر 2021

في الآلة الحاسبة الخاصة ببرنامج نطاقات المطور هل يتم اضافه كافة العاملين ام السعوديين فقط؟

يتم إضافة عدد العمالة الفعلي الإجمالي لكيان المنشأة.

كيف يتم معرفه عدد السعوديين المطلوب توظيفهم لرفع نطاق المنشاة؟

يمكن للمنشأة معرفة أعداد السعوديين الواجب تعيينهم للوصول الى النطاق التي ترغب به المنشأة من خلال منصة قوى – خدمة دليل نطاقات التفاعلي رابط الخدمة

ماهي آلية احتساب نسب التوطين بعد تطبيق نطاقات المطور؟

يتم احتساب نسب التوطين عن طريق تطبيق المعادلة المذكورة في الدليل الإجرائي، ولمعرفة قيم مدخلات المعادلة يرجى الاطلاع على ملحق الدليل الإجرائي لبرنامج نطاقات المطور رابط الخدمة