نفت هيئة الغذاء والدواء ما يتم تداوله، بشأن ريّ الثوم الصيني بماء المجاري وغسله قبل بيعه بمادة الكلور، مؤكدة أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ادعاءات لا مجال لها من الصحة.





وقالت الهيئة، في تغريدة عبر منصة إكس “تويتر سابقا”: “الإشاعة التي يتم الترويج لها تمثلت في أن الثوم الصيني يروى بماء المجاري ويغسل قبل بيعه بمادة الكلور وهي مادة سامة وضارة جداً بصحة الإنسان”.





وأضافت الهيئة، الحقيقة أن الثوم الصيني المعروض في أسواق المملكة مطابق للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة ، ولا صحة لتلوثه بالمواد الضارة والسامة.

لا صحة للادعاءات المنتشرة بأن الثوم الصيني يُروى بماء المجاري ويُغسل قبل بيعه بمادة الكلور.https://t.co/6HCklF3Uem#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/bvm5or9N0C — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) August 14, 2023





