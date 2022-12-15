السعودية تكشف النقاب عن أول جهاز تنفس محلي الصنع لوحدات العناية المركزة 

كشفت المملكة العربية السعودية النقاب عن أول جهاز تنفس صناعي محلي الصنع لوحدات الرعاية الفائقة.

وأقيم حفل تدشين المنتج المحلي الجديد بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ونائب وزير الصحة للتخطيط والتنمية المهندس عبدالعزيز الرميح.

شراكة بين مدترونيك السعودية وشركة الرواد للأنظمة التقنية

تم تطوير المنتج الجديد من خلال شراكة بين شركة ميدترونيك السعودية ، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الصحية ، وشركة الرواد للأنظمة التقنية.

حصلت الشركتنان على دعم وشراكات من وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

ستسهم الشراكة بين الشركتين في تصنيع 1200 جهاز تنفس للعناية المركزة سنويا، بمتوسط سعودة يبلغ 46 بالمائة من الموظفين خلال العامين الأولين على أن ترتفع النسبة في المستقبل عبر توفير المزيد من فرص العمل.

جيل متقدم من أجهزة التنفس الصناعي

تهدف الشراكة إلى نقل التقدم التكنولوجي والمساهمة في دعم النظام الصحي المحلي لتمكين تصنيع الأجهزة الطبية محليًا في المملكة ، بالإضافة إلى خلق العديد من فرص العمل للسعوديين في القطاع الخاص.

كما تهدف إلى العمل من أجل التصنيع المحلي لجيل متقدم من أجهزة التنفس للاستخدام في وحدات العناية المركزة ووحدات الحالات الحرجة.

يساعد جهاز ” Puritan Bennett 980 ” المرضى على التنفس بشكل طبيعي من خلال تصميمه الآمن والذكي، ويوفر الدعم والراحة لمرضى وحدة العناية المركزة بالإضافة إلى درجة عالية من الأمان.