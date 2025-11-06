السعودية تكشف النطاق الجغرافي لتملك الأجانب للعقارات

ذكرت صحيفة عكاظ أن الهيئة العامة للعقار في السعودية ستصدر وثيقة النطاقات الجغرافية لتملك غير السعوديين، والتي تحدد نطاقات التملك في المدن الرئيسة مثل الرياض، جدة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وكذلك كافة مدن ومحافظات السعودية. الوثيقة ستتضمن خرائط لمواقع محددة تبين النسب القصوى المسموح بها لأنواع الحقوق المكتسبة على العقارات، ومدة السماح لكل نوع من الحقوق، وضوابط تتعلق بتملك غير السعوديين أو اكتساب الحقوق العينية على العقارات. النطاقات الجغرافية ستكون محددة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، وتتضمن: – المناطق التي يجوز فيها لغير السعودي تملك أو اكتساب حقوق عقارية. – أنواع الحقوق العينية المسموح بها. – النسب القصوى لملكية غير السعوديين في كل نطاق. – مدد السماح القصوى للحقوق مثل حق الانتفاع. – شروط وضوابط إضافية لتنظيم التملك. بشكل عام، يسمح للمقيمين غير السعوديين تملك عقار سكني واحد خارج هذه النطاقات، مع استثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة حيث التملك مقتصر على المسلمين فقط. كما يحق لعدة فئات من غير السعوديين التملك، منها الأفراد، الشركات الأجنبية، الشركات السعودية التي يشترك في ملكيتها أجانب، الكيانات غير الربحية، والممثليات الدبلوماسية. الهدف من هذه الوثيقة هو تعزيز الشفافية وتنظيم السوق العقاري بما يتناسب مع تطوير البيئة الاستثمارية والمشاريع التنموية في المملكة. كما يشمل النظام فرض رسوم وضرائب تصل إلى 10% إضافية على التصرفات العقارية للمستثمرين غير السعوديين وإجراءات صارمة في حال مخالفة النظام. هذه النظرة التفصيلية على النطاقات الجغرافية وشروط التملك تساعد المستثمرين غير السعوديين على فهم الفرص والقيود المرتبطة بتملك العقارات في المملكة بشكل دقيق ومتوازن