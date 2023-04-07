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Posted inأخبار أريبيان بزنستجارة

السعودية تكافح الاحتيال والنصب بمنصة أعمال

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أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة السعودية عبدالرحمن الحسين، أن “منصة الأعمال” التابعة للمركز السعودي للأعمال هي المنصة الوحيدة المعتمدة من قبل الوزارة لتوثيق المتاجر الإلكترونية في المملكة بدلاً من منصة “معروف”.

ودعا متحدث “التجارة”، أصحاب المتاجر الإلكترونية إلى المسارعة في توثيق متاجرهم عبر المنصة، مبينًا اشتراط ربط الحسابات البنكية للمتاجر الإلكترونية؛ تعزيزاً لموثوقية تعاملاتها، والقضاء على حالات النصب والاحتيال، مشيراً إلى أن تنفيذ إجراءات التوثيق بطريقة سهلة وميسرة إلكترونياً عبر: https://business.sa ، مبيناً أن الحصول على التوثيق للمتجر الإلكتروني يتطلب وجود سجل تجاري أو وثيقة عمل حر سارية المفعول، ووجود حساب بنكي تجاري.


وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزارة التجارة ومجلس التجارة الإلكترونية لتطوير إجراءات التوثيق؛تعزيزًا لموثوقية تعاملات قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة.
يذكر أن المركز السعودي للأعمال يعد الوجهة الموحدة لقطاع الأعمال في المملكة، والهدف من إنشائه مواكبة أفضل الممارسات العالمية والوصول إلى بيئة أعمال جاذبة تعزِّز نمو الاقتصاد الوطني.

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