قادت السعودية الأحد خفضاً منسقاً للإنتاج اليومي لدى عدد من كبرى الدول النفطية رغم ضغوط الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج، في خطوة اعتبرت “إجراءً احترازيا” لتحقيق “الاستقرار والتوازن” في أسواق الخام، و من جهتها قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن التخفيضات المفاجئة في إنتاج النفط التي أعلنتها السعودية ودول أخرى في أوبك+ اليوم الأحد غير منطقية. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي “لا نعتقد بأن التخفيضات منطقية في هذا التوقيت بالنظر إلى حالة عدم اليقين التي تكتنف السوق، وقد أوضحنا ذلك” بحسب أ ف ب.

وقررت السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والجزائر بشكل منسق خفض إنتاجها اليومي بإجمالي أكثر من مليون برميل يوميا، بدءا من أيار/مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري، في أكبر خفض للإنتاج منذ قرار منظمة الدول المصدّرة للنفط وشركائها (تحالف أوبك بلاس) في تشرين الاول/أكتوبر 2022 بخفض مليوني برميل يومياً.

وبالمثل، أعلنت روسيا المنضوية في تحالف أوبك بلاس أنها ستمدد خفض إنتاجها من النفط الخام بواقع 500 الف برميل يوميا حتى نهاية العام 2023، مشيرة إلى “إجراء مسؤول ووقائي”.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أن الخطوة “إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول”.

ويضاف هذا الخفض الذي جاء في سلسلة بيانات متعاقبة من الدول المعنية المختلفة إلى الخفض الذي أعلنه تحالف “أوبك بلاس” في تشرين الاول/أكتوبر 2022 والذي يقضي بخفض مليوني برميل يومياً حتى نهاية عام 2023.

ويأتي هذا الخفض، وهو الأكبر منذ ذروة جائحة كوفيد في عام 2020، رغم مخاوف من أنّه قد يؤدي إلى زيادة التضخم ودفع المصارف المركزية إلى رفع أسعار الفائدة أكثر.

وصرح مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، أن المملكة ستنفذ تخفيضاً طوعياً، في إنتاجها من البترول الخام، مقداره 500 ألف برميل يومياً، ابتداء من شهر أيار / مايو وحتى نهاية عام 2023، بالتنسيق مع عددٍ من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها.

وأوضح المصدر أن هذا التخفيض الطوعي للإنتاج يُضاف إلى تخفيض الإنتاج الذي اتُّفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس)، الذي عُقد في 9 ربيع الأول 1444هـ، الموافق 5 تشرين الأول / أكتوبر 2022.

وأكّد المصدر المسؤول في وزارة الطاقة أن هذه الخطوة هي إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول.

وقال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 144 ألف برميل يومياً اعتباراً من شهر مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري 2023 وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس.

وأضاف في تصريح له إن هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي يتم لتحقيق التوازن في سوق النفط بالإضافة إلى أنه يأتي في إطار خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك بلس الذي عقد في 5 أكتوبر 2022.

الجدير بالذكر أن “أوبك بلس” من المقرر أن تعقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية غدا الاثنين عبر تقنيات الاتصال المرئي .

وجاء القرار عشية اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لاوبك بلاس الاثنين عبر تقنيات الاتصال المرئي، بحسب ما جاء في البيان الإماراتي.

العرض يقابل الطلب

جاء الإعلان المفاجئ عن الخفض في إنتاج النفط، رغم دعوات الولايات المتحدة المتكررة لزيادة الإنتاج، وخصوصا مع زيادة الاستهلاك وإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية بشكل كامل في الصين، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعد الإغلاقات المرتبطة بجائحة كوفيد.

والشهر الماضي، قال خوسيه فرنانديز، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية والطاقة والبيئة “فيما تتعافى اقتصادات العالم، سنرى مزيدا من الاستهلاك. نود أن نرى العرض يقابل الطلب”.

وأضاف فرنانديز على هامش مؤتمر للطاقة في هيوستن في تكساس “نود أن نرى مزيدا من المعروض” من الخام عالميا، بما في ذلك من أوبك بلاس.

ويتألف كارتل أوبك بلاس من 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدّرة للنفط (اوبك) و11 دولة من خارجها.

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن بانتظام إلى زيادة إنتاج أوبك بلاس بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الخام في شكل قياسي.

كما رفعت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام 2023 في شباط/فبراير، قائلة إنها تتوقع نمو الطلب بمقدار 2,3 مليون برميل يوميًا إلى متوسط 101,87 مليون برميل يوميًا هذا العام.

وفي شباط/فبراير، كان إنتاج المنظمة من الخام، بحسب تقديرات رويترز، أقل بنحو مليوني برميل يوميًا عن شباط/فبراير 2019.