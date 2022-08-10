السعودية تقود أعلى زيادة إنتاج لدول “أوبك+” منذ 5 أشهر وفق “بلاتس”

أظهر مسح “بلاتس” الأخير الذي أجرته “ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس” أن دول منظمة “أوبك” وحلفاءها التسعة (أوبك+) سجلت أعلى زيادة شهرية في إنتاج النفط الخام في خمسة أشهر في تموز / يوليو، بقيادة السعودية وكازاخستان وروسيا.

ورفع تحالف “أوبك+” الإنتاج بمقدار 490 ألف برميل يومياً من حزيران / يونيو – على الرغم من أن هذا لا يزال أقل من 648 ألف برميل في اليوم الموعود عندما وافقت المجموعة على تسريع زيادات حصصها لشهري يوليو وآب / أغسطس للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد.

وبلغ إنتاج “أوبك” 29,08 مليون برميل في اليوم ، بزيادة 250 ألف برميل في اليوم عن يونيو، حيث سجل جميع أعضائها في الشرق الأوسط تقريباً زيادة ثابتة في الإنتاج. وفي غضون ذلك، بلغ متوسط حلفاء أوبك التسعة 13.50 مليون برميل في اليوم، بزيادة 240 ألف برميل في اليوم، بفضل انتعاش إنتاج كازاخستان وروسيا.

وبشكل عام، ضخ تحالف “أوبك+” بالكامل 42,58 مليون برميل في اليوم، وهو أكبر عدد منذ آذار / مارس، أي بعد شهر من غزو روسيا لأوكرانيا.

ووجد مسح “بلاتس” أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتين تمتلكان معاً تقريباً كل الطاقة الإنتاجية الفائضة في العالم، أضافتا ما مجموعه 280 ألف برميل في اليوم إلى السوق في يوليو.

وعززت المملكة العربية السعودية إنتاجها بمقدار 220 ألف برميل في اليوم، مدعومة بارتفاع كبير في الصادرات إلى جانب زيادة حرق النفط الخام في الصيف لتوليد الطاقة.

وضخت السعودية 10,77 مليون برميل في اليوم، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عامين، لكنه لا يزال أقل قليلاً من حصتها في يوليو البالغة 10.83 مليون برميل في اليوم.