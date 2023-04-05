السعودية تقنن وقود السيارات الحكومية وتخصها بـ 6 محطات خاصة

أكدت صحيفة سعودية اليوم الأربعاء أن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية قنّنت أخيراً آلية تعبئة الوقود للسيارات الحكومية في المملكة عبر اتفاقية إطارية لتوفير منتجات الوقود بالتعاون مع ست شركات كبرى في مجال محطات البنزين.

وأقرت الاتفاقية الإطارية، بحسب صحيفة “عكاظ” اليومية، توفير منتجات الوقود للمركبات الحكومية تمكّن الجهات الحكومية من تزويد مركباتها بالوقود عبر محطات الموردين للشركات المعتمدة لتوفير منتجات الوقود (بنزين 91، بنزين 95، ديزل)، إذ ستتم التعبئة من قبل الجهة الحكومية الطالبة للخدمة، عبر رصيد وقود (بالريالات) عن طريق شراء رصيد بنزين أو ديزل.

وستقدم الاتفاقية عبر حلول منها “شرائح يتم تثبيتها (من المورد) عند فتحة خزان الوقود في المركبة، ولا يمكن استخدام الشريحة إلا للمركبة المثبتة عليها، بطاقة بلاستيكية ذكية متعددة الاستخدام أو لاصق باركود لإدارة التزود بالوقود”، ولضمان استمرارية تقديم الخدمة لتغطية الحالات العاجلة أو حالات تعطل الحلول الذكية إن وجد، أطلقت الهيئة منتجاً يسمح للجهات الحكومية طلب توفير خدمة الرصيد الإضافي أو توفير كوبونات.

وشملت الاتفاقية توفير منتجات الوقود مع المتعاقدين عبر السوق الإلكترونية للمشتريات الحكومية (سوق اعتماد)، لتتمكن الجهات الحكومية من إصدار أوامر الشراء للمنتجات مباشرة للمتعاقدين بناء على مواصفات المنتجات والأسعار المعرفة طوال سريان مدة الاتفاقية.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق أفضل قيمة للمال العام، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحسين جودة المنتجات، وتوحيد أسعار المنتجات والخدمات المقدمة للجهة الحكومية، وتوفير الوقت المستغرق في عملية الشراء من خلال أتمتة وتسهيل الإجراءات عبر السوق الإلكترونية الموحدة.