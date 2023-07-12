السعودية: تقليص مهلة العامل لتبرير إيداع الرواتب لـ3 أيام

قلصت منصة “مدد” المختصة بإيداع رواتب موظفي منشآت القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية مهلة قبول أو رفض التبرير الخاص للموظف في نظام الالتزام إلى ثلاثة أيام فقط بعد أن كانت المهلة المحددة سابقاً سبعة أيام.

وأوضحت مدد؛ المنصة الرقمية الحكومية التي تقدم حلول متكاملة لرفع مسيرات الرواتب وضمان الالتزام ببرنامج حماية الأجور، بحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، أنه في حال عدم تبرير العامل خلال المدة المقررة، فستتم معالجة التبرير المرفوع من ممثل المنشأة تلقائياً.

وتختص منصة مدد بتوفير بيانات المنشأة والموظفين من نظام التأمينات الاجتماعية، وتحديث ومراجعة بيانات رواتب الموظفين، وتقدم خدماتها للمنشآت متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة، برسوم تبدأ من 460 ريالاً (123 دولار) للمنشآت التي يبلغ عدد عامليها 9 عمال فأقل، و575 ريالاً (154 دولار) للمنشآت التي يتراوح عدد العاملين بها من 10 – 29 عاملاً، و690 ريالاً للمنشآت ما بين 30 – 59 عاملاً، و805 ريالات (215 دولار) للمنشآت التي يعمل بها نحو 60 – 99 عاملاً.

أما المنشآت التي يتجاوز عدد عامليها 100 عامل وأقل من 1,000 عامل، فتبلغ رسوم الاشتراك 920 ريالاً (246 دولار)، ولن تتطلب المنشأة توقيع أي اتفاقيات أو تعاقدات مع البنوك لإدارة نظام الرواتب، وفي حال عدم تعاقد المنشآت مع منصة مدد فستلزم بعمل اتفاقية مع البنوك.

وتتيح مدد لصاحب المنشأة إضافة الموظفين في المنصة، وإن كانوا غير مضافين بنظام التأمينات الاجتماعية، كالعاملين بنظام جزئي، مع إتاحة إضافة استقطاعات، أو بدلات أو مكافآت على رواتب الموظفين قبل التحويل.

وتمكن المنصة أصحاب العمل من دفع الرواتب في الشهر الواحد أكثر من مرة، مع إمكانية دفع الرواتب لعدد محدود من الموظفين في كل مرة. وفي ما يختص بالموظفين غير المضافين في نظام التأمينات الاجتماعية، فيسمح النظام بإضافتهم في النظام عبر منصة “مدد”.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد منحت المنشآت، في وقت سابق، صلاحيات إثبات السداد من خلال المنصة أو من خلال توقيع اتفاقية مع البنوك السعودية، إذ يعد إيداع الرواتب لدى المنصة إثباتاً لإيداع الرواتب الشهرية وانتظامها.