السعودية تقلص الفجوة مع الإمارات في قيمة الإستثمار الجريء من 77% إلى 16%

شهد النصف الأول من العام قيام المملكة العربية السعودية بتسجيل أرقام قياسية جديدة سنوية، نصف سنوية، وربع سنوية في مجال الاستثمار الجريء.

وأنهت المملكة العربية السعودية النصف الأول من عام 2022 بثلاث فترات نصف سنوية متتالية من النمو في الستثمار الجريء بعد ملاحظة زيادة بنسبة 244% على أساس سنوي في الاستثمار الجريء مقارنة بالنصف الأول من عام 2021. ومع إغلاق أكثر من 80% من إجمالي الصفقات في جولات المرحلة المبكرة، تستعد منظومة الاستثمار الجريء في المملكة لتحطيم المزيد من الأرقام في السنوات القادمة.

وسجلت السعودية نمواً قياسياً في قيمة الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بأي فترة سابقة.

وشهدت السعودية زيادة في قيمة الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من عام 2022 رغم انخفاض عدد الصفقات مقارنة بالنصف الثاني من عام 2021.

وكان قطاع الأغذية والمشروبات هو القطاع الأبرز خلال النصف الأول من عام 2022 مدفوعاً بثاني أضخم جولة استثمار جريء على الإطلاق في السعودية (أكثر من 100 مليون دولار أمريكي).

وتصدر قطاع التقنية المالية المشهد من حيث عدد الصفقات بينما يستحوذ قطاع الأغذية والمشروبات على الحصة الأكبر من قيمة الاستثمار الجريء.

وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية كأكبر سوق للاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء وعدد الصفقات.

وتلقت الشركات الناشئة السعودية دعماً من عدد مستثمرين قياسي بلغ 88 مستثمراً في النصف الأول من عام 2022.

وقال خالد الصريصري مدير الاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة، السعودية للاستثمار الجريء: “بــدأ كل شــيء يؤتي ثمــاره في منظومــة الإستثمار الجــريء في السـعودية. فبتنـا نشـهد صفقـات تخـارج أكثـر وبـات المسـتثمرون يتدفقون إلى المملكة من كل أنحاء العالم بالإضافة إلى التغييرات المسـتمرة في التشـريعات لدعم الشـركات الناشـئة. كل هذا يعني أن المملكــة باتــت أرضــاً خصبــة لالســتثمار الجــريء في الشــركات الناشـئة. كمـا يمثـل توفـر صناديـق الديـن الجـريء والعـدد المتزايـد مـن المسـرعات عاليـة الجـودة مكونـات حاسـمة لمنظومـة دائمـة النمــو. ونتوقــع في الســعودية للإستثمار الجــريء أن يســتمر هــذا النمــو في التســارع، مدعومــاً بــرواد أعمــال طموحيــن ومســتثمرين متمرسـين ودعـم حكومـي لا محـدود”.

وسجلت المملكة ثاني أعلى نسبة نمو في قيمة الإستثمارات الجريئة في الأسواق الخمس الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال النصف الأول من عام 2022 بفضل الصفقة الضخمة التي أغلقتها منصة “فودكس”، والتي عادلت بمفردها إجمالي قيمة الإستثمار الجريء المسجلة خلال النصف الأول من عام 2021 في المملكة العربية السعودية.

ونجحت المملكة في تقليص الفجوة بينها وبين دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث قيمة الإستثمار الجريء، إذ تراجعت الفجوة من 77 بالمائة في النصف الأول من عام 2021 إلى 16 بالمائة في نهاية النصف الأول من عام 2022.

واحتلت السعودية المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد صفقات الإستثمار الجريء خلال النصف الأول من عام 2022.

و بعدما شهدت زيادة بنسبة 36 بالمائة على أساس سنوي في إجمالي عدد الصفقات مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، تمكنت المملكة من تجاوز مصر من حيث عدد الصفقات.

واحتل قطاع التقنية المالية المرتبة الأولى من حيث عدد الصفقات في النصف الأول من عام 2022، مستحوذاً على 22 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المسجلة في المملكة.

وتواصل شركات التقنية المالية الناشئة نموها في المملكة العربية السعودية مع تسجيل 17 صفقة خلال النصف الأول من عام 2022 بفضل الدعم المقدم من القطاعين الخاص والعام على حد سواء للإبتكار المحلي في التقنية المالية.